ارتفاع السيولة وأسهم 13 شركة في البورصة

الدوحة - الراية:
هبطت بورصة قطر بضغوط من هبوط مؤشرات 5 قطاعات. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضًا بمقدار 138.8 نقطة، بنسبة 1.33 % ، ليصل إلى 10 آلاف و 302.41 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضًا بمقدار 20.23 نقطة، بنسبة 0.51 % ليصل إلى 3 آلاف و968.61 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضًا بمقدار 23.83 نقطة، بنسبة 0.75 % ليصل إلى 3 آلاف و 143.63 نقطة. و ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 31 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وسجلت مؤشرات 5 قطاعات هبوطاً أمس يتصدرها الصناعات بنحو 1.4%، فيما ارتفع قطاعا العقارات والخدمات والبضائع الاستهلاكية بواقع 1.03% للأول، و0.79% للثاني.
وارتفعت سيولة البورصة أمس 90.3% لتصل إلى 201.2 مليون ريال مقابل 105.7 مليون ريال أمس الأول، كما تزايدت أحجام التداول بنحو 17.5% إلى 5.9 مليون سهم مقابل 5.03 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وجاء سهم QNB على رأس الأسهم المنخفضة بنسبة 5.2%، فيما تصدر سهم «زاد القابضة» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 4.6%. وحقق سهم QNB أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 45 مليون ريال، فيما تصدر سهم «المتحدة للتنمية» نشاط الكميات بتداول 951.1 ألف سهم بقيمة 15.15 مليون ريال مرتفعاً بنحو 1.3%. وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول 185.7 ألف سهم بقيمة 78.5 مليون ريال. و سجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 52.59 نقطة، بنسبة 1.38 % ليصل إلى 3 آلاف و 745.58 نقطة. وجرى تداول 375.3 الف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، بقيمة30.1 مليون ريال . وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 56.21 نقطة، بنسبة 0.79 % ليصل إلى 7 آلاف و 203.31 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 48.4 مليون ريال . وسجل مؤشر القطاع انخفاضًا بمقدار 47.4 نقطة، بنسبة 1.41 % ليصل إلى 3 آلاف و 304.05 نقطة.
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