اليوم ختام بطولة جمال خيل الجزيرة العربية

متابعة - أحمد سليم

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يُسدل الستار اليوم على منافسات بطولة قطر الدولية لجمال خيل الجزيرة العربية الأصيلة التي ينظمها نادي السباق والفروسية في الساحة الغربية بسوق واقف بمشاركة كبيرة من المزارع والمرابط الكبيرة مثل الشقب والريان والوعب والناصر والنايف، وكذلك جياد الملاك الأهالي من قطر، وأيضاً من بلجيكا والكويت.

وتواصلت الإثارة في البطولة لليوم الثاني على التوالي، حيث شهد يوم أمس منافسات قوية في فئات الأمهر والأفرس للأعمار المختلفة حيث حقق المهر «دخان الريان» ملك مزرعة الريان المركز الأول في منافسات الأمهر سن 3 سنوات، ونال «أصيل الحساسية» ملك جبر ناصر الكواري المركز الثاني، وحل «جبار الوعب» ملك مربط الحزم في المركز الثالث. وفي فئة الأمهر سن سنتين، فاز بالمركز الأول «عصفور الريان» ملك مزرعة الريان، تلاه «آر بي غازي» ملك محمد علي الكواري، وحل ثالثاً «حكيم الوعب» ملك فرانكلين هولمان.

وفي فئة الأمهر سن سنة واحدة وسنتين، فاز بالمركز الأول «شمان الناصر» ملك مربط الناصر، تلاه «نعايم الوعب» ملك مربط الحزم، ونال المركز الثالث «لهيب جذاب» ملك جذاب اريبيانز.

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وفي منافسات الأفرس لسن 4 و6 سنوات، فازت «الجود النايف» ملك مربط النايف بالمركز الأول، تلتها «نيما الوعب» ملك محمد الكواري، وحلت في المركز الثالث «بلميرا الشموخ» ملك محمد مبارك السليطي.

وستنطلق اليوم التصفيات على مستوى الأفحل، يعقبها المنافسة بين الملاك والأهالي للحصول على المراكز الأولى على مستوى الأبطال والبطلات والحصول على الميداليات الذهبية التي تعد الهدف الأساسي للمشاركين من أجل التتويج بلقب ذهبي في بطولة دولية ترفع من أسعار الجياد الفائزة وتؤكد جودة السلالة الفائزة، بالإضافة إلى الحصول على جوائز البطولة المالية والتي تتجاوز 3 ملايين ريال بالإضافة إلى سيارتين سيتم تسليمهما اليوم إلى الفائزين بفئتي الأفرس والأفحل الأبطال في ختام المنافسات.

وأعرب عبدالرحمن النعمة مدير البطولة ومنسق عام مهرجان جمال الخيل عن سعادته بحجم المشاركة الكبيرة من الجياد سواء من قطر أو من الكويت أو من بلجيكا، وهو ما يساهم في رفع مستوى المنافسة لتكون مفتوحة بين الجميع لحصد جوائز الأبطال والبطلات.