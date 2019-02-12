اجتماع تنسيقي يمهد لقمة العربي والريان

الدوحة - الراية :

في إطار التجهيزات والاستعدادات للمُباراة المرتقبة بين نادي الريان والنادي العربي في الجولة السادسة عشرة لدوري نجوم QNB، والتي ستُقام الخميس المُقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الثامنة وعشر دقائق مساءً، عقدت مؤسّسة دوري نجوم قطر اجتماعاً تنسيقيّاً بمقرّ المؤسسة في برج البدع صباح أمس بحضور كل من حسن ربيعة الكوري المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال، وأحمد العدساني مُدير إدارة المسابقات، وعبد الله صالح السليطي مُدير إدارة الإعلام-بالإنابة-، وأحمد السيد رئيس قسم العمليات بإدارة المسابقات وتطوير كرة القدم، وناصر مبارك الكواري رئيس قسم علاقات المجتمع، ممثلين عن مؤسّسة دوري نجوم قطر.

كما حضر عبد الله المسيفري مسؤول التسويق بنادي الريان، وعبد الله النعمة مسؤول التسويق بالنادي العربي، والنقيب برهان صالح من قسم أمن الملاعب.

تمّ خلال الاجتماع التأكيد على عدد من النقاط المهمة منها تحديد بوابات الدخول الخاصة بالجماهير والمُنظمين، وتذاكر المُباراة ومواعيد طرحها، وتحديد موعد فتح بوابات الملعب في تمام الساعة السادسة والنصف، وستكون منطقة الفعاليات متاحة أمام الجماهير بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً، بالإضافة إلى تخصيص المواقف الرئيسية في النادي (الأمامية) لحملة تذاكر كبار الشخصيات وتحديد المواقف الخاصّة بالجماهير.