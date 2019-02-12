دي ماريا يعود إلى أولد ترافورد

باريس - أ ف ب:

يرغب الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي دافع عن ألوان مانشستر يونايتد الإنجليزي لموسم واحد مخيب، في تسجيل النقاط في عودته إلى ملعب أولد ترافورد، حيث يحل اليوم مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم. ويتوقع أن يؤدي دي ماريا الذي يكمل هذا الأسبوع عامه الحادي والثلاثين، دوراً رئيسياً أمام «الشياطين الحمر» في غياب نجمي سان جيرمان وهدافيه المصابين: البرازيلي نيمار والأوروجوياني إدينسون كافاني.

وسيمنح هذا النقص اللاعب الأرجنتيني فرصة أن يثبت لماذا جعل فريق العاصمة الفرنسية منه أبرز المنضمين إلى صفوفه في صيف 2015، قبل عامين من استقدام نيمار والفرنسي الواعد كيليان مبابي.

وكلف دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني سابقاً، يونايتد مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني في 2014 (ما يقارب 75 مليون يورو في ذلك الوقت)، الا أنه لم يستطع فرض نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما شهدت إقامة دي ماريا القصيرة في إنجلترا محاولة سرقة منزله في ضواحي مانشستر ما أدّى إلى إصابة زوجته وابنته بذعر شديد. ولدى قدومه إلى مانشستر، حيا المدرب حينها الهولندي لويس فان جال وافداً من «طراز عالمي»، لكن سرعان ما تدهورت العلاقات بينهما إذ كان اللاعب يتهم مدربه بجعله يلعب في غير مكانه.

وقال مؤخراً في مقابلة مع إذاعة «فرانس بلو»، «لم أبقَ (مع مانشستر يونايتد) إلا عاماً واحداً ليست أفضل فترة في مسيرتي، أو لنقل إنهم لم يسمحوا لي بقضاء أفضل أيامي هناك».