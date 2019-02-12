الأهلي يتعاقد مع ماكدونالد

الدوحة - الراية : أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً مع المحترف الكوستاريكي جوناثان ماكدونالد، حيث وقع اللاعب على عقد انضمامه للفريق مساء أمس لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، في حضور عارف عبد الرحمن المدير التنفيذي بالنادي، ويشارك اللاعب في تدريبات الفريق استعداداً للقاء الخريطيات بالجولة السادسة عشرة بالدوري ومواصلة المسيرة الناجحة في الدوري، ومن المنتظر أن يعقد الأهلي مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء لتقديم اللاعب جوناثان ماكدونالد لوسائل الإعلام والإعلان عن تفاصيل الصفقة.

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