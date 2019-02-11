المريخي يجتمع مع مفوضين بالاتحاد الإفريقي

أديس أبابا- قنا: اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مع سعادة السيد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وسعادة السيدة أميرة الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية للاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش القمة العادية ال32 للاتحاد الإفريقي. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي في مجالات السلم والأمن، والتنمية البشرية والمساعدات الإنسانية. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ناينا اندريانتسيتوهاينا وزير خارجية جمهورية مدغشقر، وذلك على هامش القمة العادية ال32 للاتحاد الإفريقي. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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