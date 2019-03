الهلال الأحمر يوفر 150 كادراً طبياً لليوم الرياضي

الدوحة- الراية :

أتمّ الهلال الأحمر القطري الاستعدادات النهائية للاحتفال بمُناسبة اليوم الرياضي للدولة، إلى جانب مُختلف المؤسسات والهيئات والشركات الأخرى في الدولة، في تقليد سنوي يهدف إلى نشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ قيم الصحة والسلامة بين جميع أفراد المُجتمع.

وتتمثّل الفعالية الرئيسية للهلال الأحمر القطري في إقامة جناح كبير بمنطقة الكورنيش في الحي الثقافي «كتارا»، والذي يُقيم مثل كل عام سلسلة متنوعة من الأنشطة لموظفي الهلال ومتطوعيه وللجمهور من مختلف الأعمار، وذلك من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً.

ومن الأنشطة التي تتضمنها الفعالية تمارين الإحماء، وتمارين اللياقة البدنية، والمسابقات الرياضية مثل كرة القدم والجري والألعاب المتنوّعة، والفقرات الترفيهية للأطفال الصغار. وعلى مدار اليوم، يقوم فريق التثقيف الصحي في الهلال الأحمر القطري بتقديم تدريب للجمهور على الإسعافات الأولية للإصابات الرياضية، وإجراء فحص طبي شامل وقياسات حيوية للسكر والضغط والوزن والطول إلخ، وعقد مجلس استشاري للتغذية.

وبالتوازي مع ذلك، يقيم فرع الهلال الأحمر القطري في مدينة الخور هو الآخر احتفالاً باليوم الرياضي للدولة يستهدف أهالي الخور ومنطقة الشمال بشكل عام، وهو يبدأ في الساعة 8:00 صباحاً وينتهي في الساعة 12:00 ظهراً، ويتضمن التجمع في مقر الفرع، ثم تنظيم مسيرة جماهيرية حتى نادي الخور الرياضي، حيث تقام مجموعة مُتنوّعة من التمارين والمُباريات والمُسابقات في عددٍ من اللعبات الرياضية.

ولضمان سلامة المُشاركين في احتفالات اليوم الرياضي، وضع قطاع الشؤون الطبية في الهلال الأحمر القطري برنامجاً موسعاً لتأمين مناطق الاحتفالات، من خلال توزيع سيارات الإسعاف وفرق المسعفين المدربين في العديد من المناطق على مُستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية.

وفي هذا السياق، يُشارك من الهلال الأحمر القطري أكثر من 150 مسعفاً وممرضاً وممرضة وطبيب طوارئ ومشرفاً طبياً، بالإضافة إلى تسيير 27 سيارة إسعاف وتشغيل مركز إسعاف أولي، وتوزع هذه السيارات والكوادر الطبية على الأماكن والجهات التالية طوال اليوم: حديقة المُتحف الإسلامي والكورنيش، منطقة أسباير زون، الحي الثقافي «كتارا»، مؤسّسة قطر والمدينة التعليمية، اللؤلؤة، نادي قطر، النادي العربي، نادي السد، الخدمة الوطنية، أشغال، كلية شمال الأطلنطي في قطر، مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية، مدرسة اليرموك الإعدادية للبنين، مجموعة الفردان، مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش،AFG College with the University of Aberdeen، حلبة الوسيل الدولية، نادي الدوحة للرياضات البحرية، دوحة فيستيفال سيتي.

وفيما يتعلّق بالتثقيف الصحي، يقدّم الهلال الأحمر القطري أنشطة تفاعلية في الحي الثقافي «كتارا» حول الإسعاف الأولي للإصابات الرياضية، علاوة على 4 محاضرات عن أهمية الرياضة والغذاء السليم، والوقاية من الأمراض المزمنة، وذلك لطلاب ومعلمي كلٍّ من: مدرسة الوكرة الثانوية للبنات، مدرسة روضة راشد المُشتركة للبنات، ومدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات.