الرعاية تعلن مواعيد عمل المراكز الصحية في اليوم الرياضي

الدوحة الراية :

أعلنت مؤسّسة الرعاية الصحية الأولية جدول مواعيد العمل خلال العطلة الرسمية لليوم الرياضي غداً، حيث سيكون العمل بالمراكز الصحية الرئيسية داخل مدينة الدوحة؛ مركز الريان الصحيّ، ومركز أبوبكر الصديق الصحيّ، ومركز مسيمير الصحيّ، ومركز معيذر الصحيّ، ومركز الخليج الغربي الصحيّ، ومركز أم غويلينة الصحيّ، ومركز مدينة خليفة الصحيّ، ومركز لعيبب الصحيّ، ومركز روضة الخليل الصحيّ، ومركز المطار الصحيّ، ومركز عمر بن الخطاب الصحيّ، ومركز أم صلال الصحيّ، وسيكون على مدار الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 11 مساءً، وأما خدمات الأسنان فستكون على فترتين، ومنها الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 10 مساءً، وأما المراكز الصحية خارج مدينة الدوحة، فيعمل مركز الخور الصحيّ، ومركز الشمال الصحيّ، في الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 مساءً، وفي الفترة المسائية من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 11 مساءً‘ في حين مركز الوكرة الصحيّ سيعمل متواصلاً من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً، وأما مركز الشيحانية الصحي فسيعمل متواصلاً من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً، في حين مركز الجميلية يعمل بنظام الاستدعاء على مدار الساعة.

وتتمنّى مؤسّسة الرعاية الصحية الأولية وافر الصحة والعافية لجميع المُواطنين.