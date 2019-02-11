اتفاقية تعاون بين شبكة الجزيرة ومؤسسة بلومبرج الإعلامية الدولية

الدوحة - الراية :

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، مع باري رافيندراناثان، المدير العام لمؤسسة بلومبرج الإعلامية الدولية.

جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الإعلامية بين المؤسستين، وسبل تطوير التعاون بينهما في مجال نشر وتبادل الأخبار وإنتاج المحتوى الإعلامي.

وأعرب الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني خلال الاجتماع عن سعادته بتوقيع اتفاقية بين شبكة الجزيرة الإعلامية وبلومبرج في مجال نشر الأخبار والتغطيات الاقتصادية، وإطلاق قسم خاص بأخبار المال والأعمال على موقع الجزيرة الإنجليزي. وأكد رئيس مجلس إدارة الشبكة أن هذه الاتفاقية ستمكن قنوات الجزيرة ومنصاتها الرقمية من تقديم منتج إعلامي متميز وعميق يتناول الأخبار والتغطيات المتعلقة بالاقتصاد والأعمال.

كما تنص الاتفاقية كذلك على إتاحة محتوى الجزيرة وما تنتجه من تغطيات وبرامج للمشتركين في خدمة «بلومبرج تيرمنال» والتي تستخدم في كبرى المؤسسات المالية في العالم.

وتعتبر مؤسسة «بلومبرج» من بين أهم المؤسسات الإعلامية الدولية المهتمة بالأخبار الاقتصادية وتغطية قضايا المال والأعمال، ويقع مقرها الرئيس في مدينة نيويورك الأمريكية.