رسالة لصاحب السمو من رئيس طاجيكستان

الدوحة - قنا : تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية خلال اجتماعه أمس، مع سعادة السيد خسرو صاحب زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة.

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