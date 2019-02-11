«السامبو» لأول مرة في أسباير زون

الدوحة- الراية :

كما اعتادت في كل عام، تشهد مؤسّسة أسباير زون خروج رياضة جديدة في دولة قطر من رحم اليوم الرياضي للدولة لتشقّ طريقها نحو الشعبية.

هذا العام وقع الاختيار على رياضة «السامبو»، وهي رياضة حديثة نسبياً وقد طوّرها الجيش الروسي عام 1920 لتطوير قدراته على القتال القريب، وهو فنّ من فنون الاشتباك، وهي لعبة مشهورة في روسيا يُمارسها الجنود الروس ضمن تدريباتهم للدفاع عن النفس.

والكلمة في الأصل مشتقة من بدايات كلمات تعني بالروسية «الدفاع عن النفس بدون سلاح»، وتعود جذورها إلى مزيج من الجودو الياباني والمصارعة الحرة، والمصارعة الكازاخستانية، والمصارعة الأوزباكستانية والمنغولية والأرمينية والأذربيجانية، ومن أشهر ممارسيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي تقديم تلك اللعبة إلى قطر في إطار أصداء العام الثقافي قطر- روسيا 2018 وتحتضنها أسباير زون بالشراكة مع الاتحاد الدولي للسامبو.

وعلى صعيد مُتصل، قال سعادة فهد بن محمد العطية، سفير دولة قطر لدى موسكو: إننا سعداء بامتداد أصداء العام الثقافي قطر- روسيا 2018 من خلال تنظيم المزيد من الأنشطة الإضافية في عام 2019، وتقديم رياضة السامبو للمجتمع القطري للمرة الأولى، وهي في حد ذاتها مبادرة متميزة وفرصة سانحة للتبادل الثقافي، والاحتفاء بالرياضة في عيدها السنوي في قطر، والاطلاع على الثراء الثقافي والرياضي في المشهد الروسيّ».

من جهته، قال عبدالله ناصر الهاجري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي في أسباير زون: «إن مؤسسة أسباير زون تعدّ المنصة المثالية لتعريف مختلف أبناء المجتمع بالرياضات الجديدة، ولطالما كان اليوم الرياضي مناسبة لانطلاق العديد من الرياضات كالرجبي وكرة القدم الأمريكية ورياضات الدفاع عن النفس كالكندو الياباني، وهذا العام نقدّم رياضة السامبو من روسيا إلى قطر، لتجمع مؤسسة أسباير زون بذلك بين رياضات الشرق والغرب.

تنظمها لجنة رياضة المرأة بالتعاون مع مركز شباب العزيزية

فعاليات خاصة للسيدات والأطفال

الدوحة - الراية : أعلنت لجنة رياضة المرأة برئاسة لولوة حسين المري عن تنظيم برنامج مُتميّز ضمن فعاليات اليوم الرياضي، وبالتعاون مع مركز شباب العزيزية، وذلك على ملاعب لجنة رياضة المرأة.

وتنطلق فعاليات برنامج اللجنة لليوم الرياضي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً على ملاعب لجنة رياضة المرأة.

ويشتمل البرنامج على فعاليات مختلفة للسيدات والأطفال، تتضمن تمارين اللياقة البدنية ومباريات كرة القدم على ملعب كرة القدم في لجنة رياضة المرأة، وكذلك مباريات كرة اليد على ملعب كرة اليد الخارجي.

كما يشمل البرنامج مباريات كرة السلة على ملعب كرة السلة الخارجي، بالإضافة إلى مباريات كرة الطاولة ورياضة الدراجات النارية على المساحة الخارجية في لجنة رياضة المرأة، وألعاب قوى مصغرة وسباق خاص للجري على ملعب كرة القدم.

ويتضمن البرنامج أيضاً إقامة فعاليات جماعية مصغرة أخرى للأطفال من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً في ساحة كتارا.