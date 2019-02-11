فريق أسباير يقتحم مربع الكأس الدولية

متابعة - صابر الغراوي

:

واصل فريق أكاديمية التفوّق الرياضي «أسباير» انتفاضته الرائعة في بطولة الكأس الدوليّة للأندية تحت 17 عاماً وحقق فوزاً مثيراً على فريق التينوردو التركي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت بينهما أمس على ملاعب أسباير ضمن منافسات الدور ربع النهائي، كما تأهل فريق رينجرز الأسكتلندي لنفس الدور بعد فوزه العريض على النجم الساحلي بسباعية نظيفة.

ورغم أن أسباير بدأ مشواره في البطولة بالخسارة من الرجاء المغربي إلا أنه انتفض بعد ذلك وفاز على جلاسكو رينجرز ليحتلّ المركز الثاني في مجموعته قبل أن يفوز بالأمس على التينوردو التركي صاحب الصدارة في المجموعة الثالثة.

وجاءت الأحداث حماسية ومثيرة من الجانبين وتعددت الفرص التهديفيّة على المرميين ونجح فريق أسباير في التقدّم بالنتيجة بعد مرور 9 دقائق فقط من تسديدة جميلة على حدود منطقة الجزاء عن طريق اللاعب خالد علي الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتأهل فريق أسباير بهذه النتيجة إلى الدور نصف النهائي وسينتظر الفائز من لقاء اليوم بين روما الإيطالي وسبارتاك موسكو الروسي، وذلك لمواجهته في الدور قبل النهائي مساء بعد غد الأربعاء.

فوز ساحق

كما تأهل فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي للمربع الذهبي لبطولة الكأس بعد أن اكتسح النجم الساحلي التونسي بسبعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي.

وكان الفريق الاسكتلندي الأفضل والأخطر على مدار شوطي المباراة خاصة في الشوط الثاني بينما كانت النديّة حاضرة بين الفريقين إلى حد كبير خلال منافسات الشوط الأول الذي حسمه الفريق الأسكتلندي لصالحه بهدف نظيف عن طريق ناثان يانج، أفضلية رينجرز الذي أحرزه في الدقيقة 38 بتسديدة قوية لم يتمكّن حارس النجم من التعامل معها لتسكن الشباك وينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني انهار فريق النجم الساحلي تماماً واستطاع ناثان أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، ولم تمض أكثر من ثلاث دقائق وتحديداً في الدقيقة 50 أضاف لايل الهدف الثالث لفريقه، ولم تتوقف الأهداف الاسكتلندية عند هذا الحد بل أضاف ناثان الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 56، أحرز كريستوفر ماكاي الأهداف الخامس والسادس والسابع لفريقه في الدقائق 62 و76 و81 ، ليتأهل رينجرز بجدارة للدور قبل النهائي وينتظر الفائز من ريال مدريد الإسباني وكاشيوا ريسيول الياباني اليوم.

عزيز فلاح لاعب النجم الساحلي:

الفريق انهار تماماً في الشوط الثاني

اعترف التونسي عزيز فلاح لاعب فريق النجم الساحلي بأن فريقه لم يظهر بالمستوى المأمول خلال لقاء الأمس الذي خسره الفريق بنتيجة ثقيلة وبسبعة أهداف نظيفة أمام فريق جلاكسو رينجرز الأسكتلندي، مشيراً إلى أن أحداً لم يكن يتوقع هذا التراجع الغريب وغير المبرّر.

وقال عزيز في تصريحاته عقب نهاية المباراة: جميع اللاعبين غابوا ذهنياً عن هذا اللقاء بدون سبب واضح وأدينا المباراة باسترخاء شديد رغم أن المدرب حذرنا من قوة الفريق المنافس وضرورة التحلي بأعلى درجات التركيز طوال اللقاء ولكننا تراجعنا بشكل غريب في الشوط الثاني.

وأضاف: الفريق ظهر بصورة طيّبة في الشوط الأول لا تختلف كثيراً عن الصورة التي قدمناها في الدور الأول للبطولة عندما فزنا على بايرن ميونخ 3-2، والفريق انهار تماماً في الشوط الثاني فبدلاً من البحث عن هدف التعادل استقبلنا ستة أهداف دفعة واحدة.

اليوم في ختام الدور ربع النهائي

كاشيوا وسبارتاك يتحديان الريال وروما

يسدل الستار مساء اليوم الاثنين على منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الدوليّة للأندية تحت 17 عاماً وذلك من خلال لقاءين قويين يجمعان بين الأندية المتصدّرة للمجموعتين الثانية والرابعة، حيث يلتقي أولاً فريق روما الإيطالي أول المجموعة الثانية مع سبارتاك موسكو ثاني المجموعة الرابعة ويليه مباشرة لقاء ريال مدريد الإسباني متصدّر المجموعة الرابعة مع كاشيوا ريسيول الياباني صاحب الوصافة في المجموعة الثانية بحثاً عن تأشيرتي التأهّل للمربع الذهبي.

الهاتريك الأول والثاني لرينجرز

استطاع الثنائي ناثان يانج وكريستوفر ماكاي لاعبا رينجرز الاسكتلندي أن يسجلا ستة أهداف دفعة واحدة في مباراة الأمس بواقع ثلاثة أهداف لكل منهما «هاتريك» أول 2 هاتريك ويعتبر هذا هو الهاتريك الأول والثاني في هذه النسخة من البطولة والغريب أنهما جاءا في مباراة واحدة وفي شباك فريق واحد وهو النجم الساحلي.

تفوقا على الرجاء وسامسونج في جولة الترضية

البايرن تاسع بطولة الكأس والباريسي الحادي عشر

احتلّ فريق بايرن ميونيخ الألماني المركز التاسع في الترتيب العام لبطولة الكأس الدوليّة بعد فوزه أمس على حساب فريق الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

وسجل الفريق الألماني أفضلية واضحة على مجريات اللعب ونجح في إحراز هدفيه عن طريق لاعبه لوكا دانك بواقع هدف في كل شوط.

ومن جانبه حفظ فاريق باريس سان جيرمان الفرنسي - حامل لقب البطولة في نسختها الماضية - ماء وجهه بعد فوزه الصعب أمس على حساب فريق سون سامسونج الكوري بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والأخير.