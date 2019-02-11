تواصل منافسات جمال خيل الجزيرة العربية

متابعة - أحمد سليم

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شهدت انطلاقة بطولة قطر الدوليّة لجمال خيل الجزيرة العربية الأصيلة التي ينظمها نادي السباق والفروسية في الساحة الغربية لسوق واقف لمدة 3 أيام بداية مثيرة بعد النتائج التي شهدتها البطولة في انطلاقتها، وسط مشاركة كبيرة من المرابط الكبيرة والملاك الأهالى وسط صراع حصد المراكز الأولى حيث يتواجد جياد من قطر وبلجيكا والكويت. وجاءت منافسات المهرات عمر سنة واحدة ففى الفئة (أ) قوية بعدما حصل على المركز الأول المهرة ريان آل سريع ملك مربط آل سريع، وفي الفئة (ب) حصلت على المركز الأول المهرة ريما الناصر. وعلى مستوى المهرات عمر عامين (ا) حصلت على المركز الأول المهرة مجيدة الريان ملك مزرعة الريان، وعمر عامين (ب) حصلت على المركز الأول المهرة نائلة الناصر ملك مربط الناصر. وفي منافسات المهرات عمر 3 سنوات حصلت على المركز الأول المهرة نادرة الناصر ملك مربط الناصر، وعقب انتهاء المنافسات قام عبد الرحمن النعمة مدير البطولة ومنسق مهرجانات جمال الخيل بتتويج الفائزين.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة باستكمال المنافسات التمهيدية على مستوى فئات المهرات عمر عام وعمر عامين وثلاثة، ويسعى الجميع لحصد الجوائز الماليّة التي حددتها اللجنة المنظمة إلى جانب سيارتين للفائزين في فئتي الأفرس والأفحل الأبطال في ختام البطولة غداً الثلاثاء بعدما قررت اللجنة المنظمة منح السيارتين بدلاً من الجوائز الماليّة أسوة بما حدث في بطولة قطر الدوليّة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي اختتمت يوم الجمعة الماضي حيث تم منح الفائزين بفئات الأبطال والبطلات أربع سيارات جوائز للفائزين الأربعة في فئة الأبطال على مستوى الأفرس والأفحل والمهرات والأمهر.