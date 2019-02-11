ملتزمون باستراتيجيتنا.. واستكشاف فرص جديدة

الدوحة - الراية:

قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالوكالة في كلمة له بالتقرير السنوي: إن الأداء القوي في عام 2018 هو شهادة بجهود وتفاني جميع العاملين بالبنك كما أنه دليل على التزامنا باستراتيجية قوية وواضحة، وعملنا وفقاً لفلسفتنا في التفكير على نحو يتخطى الحدود، ما يدفعنا للسعي بجد وعزيمة أكبر لاكتشاف فرص جديدة وواعدة دون أن تقيدنا حدود أو حواجز من أجل تحقيق أقصى المكاسب لجميع أصحاب المصلحة في المجموعة سواء في الحاضر أو المستقبل. إن مبدأ «فكر يتخطى الحدود» يعني توظيف خبراتنا المالية وقوة أدائنا لبناء قيمة مستدامة. كما أنه يعني السعي لتحقيق طموحاتنا في الأداء بما يشمل المحافظة على أعلى تصنيف للمجموعة وأن نكون المؤسسة المصرفية المفضلة وأن نكون الجهة المفضلة للتوظيف وأن نصبح علامة تجارية رائدة، وأن نعمل على تعزيز القيمة للمساهمين من خلال نمو مستدام ومريح. وكعلامة تجارية عالمية موثوق بها تمتلك المجموعة معرفة وخبرة تنافسية كبيرة في السوق ونقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات ذات الجودة العالية لفائدة العملاء من الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء.

نتائج قوية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالوكالة: كان العام 2018 علامة فارقة لمستقبل التنمية الاقتصادية في دولة قطر، فقد قامت السلطات بوضع وتنفيذ العديد من التدابير المتعلقة بالسياسات والتي ستعمل كمنصة للنمو طويل الأجل وتوفر المزيد من الدعم لرؤية قطر الوطنية 2030 وشملت فتح الاقتصاد عن طريق رفع القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، وتسهيل إجراءات عمل المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السوق المحلية وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة والسماح بدخول مواطني 80 دولة بدون تأشيرة مما نتج عنه نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% في عام 2018.

أداء قوي

وأشار إلى أن خلفية الاقتصاد الكلي العالمي كانت داعمة بشكل كبير لـ QNB على نطاق شبكتنا رغم وجود معوقات في بعض الأسواق.

وقال: وبناء عليه أصبح لدى QNB الآن موجودات تبلغ 862.2 مليار ريال قطري بزيادة 6% عن العام الماضي. وبلغت ربحيتنا لعام 2018 مبلغ 13.8 مليار ريال قطري أي بزيادة 5% عن العام الماضي. كما بلغ نمو القروض والودائع 5% و5% على التوالي وقد تعزز النمو في الودائع من خلال التركيز المستمر على تنويع قاعدة التمويل بالبنك، حيث واصلنا جذب مجموعة واسعة من المستثمرين من مناطق جغرافية مختلفة.

احتياطي مناسب

وقال: نعمل في QNB بصورة مستمرة للمحافظة على احتياطي مناسب جداً من السيولة في كافة الأسواق التي نعمل بها في الأسواق الدولية بحسب توفر الفرص الملائمة لتمويل أعمال المجموعة، وقد تمكنا من تحقيق مراكز قوية في نسب كفاية رأس المال والسيولة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 99.3% ونسبة كفاية رأس المال 19.0% كما أن تركيزنا المستمر على خفض التكلفة والاستفادة من فرص التعاون بين فروع وشركات المجموعة قد أتاح لنا تحسين نسبة الكفاءة إلى 25.8%.

تؤكد هذه المؤشرات المالية على قوة أداء مجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويسهم تواجدنا الدولي في أكثر من 31 بلداً عبر ثلاث قارات في تخفيف المخاطر التي تواجهنا بشكل أفضل من خلال تنويع التعرض للمخاطر، حيث بلغت مساهمة عملياتنا الدولية في الأرباح 37% هذا العام.

كما تم الاعتراف بنا كأكبر علامة تجارية مصرفية من حيث القيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا وكثاني أكبر علامة تجارية مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا في تقرير أكبر 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2018 الصادر عن مجلة ذا بانكر ونفتخر بتعيين نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا ليكون سفيراً عالمياً لعلامتنا التجارية.

استشراف المستقبل

وفي ختام كلمته بالتقرير قال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالوكالة: في عام 2019 وما بعده سنواصل الاستثمار في أعمالنا المحلية المزدهرة للمحافظة على مكانة رائدة في السوق، كما سنعمل في الوقت ذاته على توسيع شبكتنا الدولية لاكتشاف مزيد من الفرص لتنويع مصادر أعمالنا.

وقال: وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر لعملائنا وموظفينا الذين أسهمت جهودهم المشتركة في تحقيق نمو مستدام في QNB وساعدتنا على تحقيق أداء قوي ومتواصل حيث إن دعمهم المستمر لمسيرتنا لنصبح أحد البنوك العالمية يعني أننا في وضع مطمئن لتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة في عام 2019 والأعوام التي تليه.