لخويا تنظم مهرجاناً لطلاب النور للمكفوفين

الدوحة ـ الراية:

نظّمت قوة لخويا أمس مهرجاناً لطلاب مركز النور للمكفوفين في إطار الاستعدادات لليوم الرياضي للدولة 2019، شارك فيه عددٌ من إدارات ومجموعات القوة، إضافة إلى جناح الأثر بوزارة الداخليّة.

وتضمّن المهرجان بعض المُسابقات الترفيهيّة المُتنوّعة، كما قام عددٌ من منسوبي لخويا بتدريب الأطفال على ركوب الخيل، وقدّم جناح الأثر بوزارة الداخليّة استعراضاتٍ متنوعةً للكلاب البوليسيّة، وفي ختام المهرجان قدّمت «لخويا» درعاً تذكارية إلى إدارة مركز النور.

وتأتي رعاية لخويا لهذا المهرجان، من حرصها على الشراكة المُجتمعية مع مُؤسّسات الدولة في المُناسبات المُختلفة لتؤكّد تفاعلها مع المُجتمع، إضافة إلى دورها الرئيسيّ في الحفاظ على أمن البلاد.

وأشاد النقيب خليفة محمد الكبيسي عضو اللجنة الثقافيّة بجهود القائمين على مركز النور في تقديم نموذج مُتميّز في كيفية استيعاب ورعاية هذه الفئة من المُجتمع ودعمهم وتقديم كل مفيد لهم في حياتهم لتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في خدمة وطنهم، مُشيراً إلى حرص قوة لخويا في أن تكون شريكاً في دعم هذه الفئات برعاية وتنظيم وتقديم عددٍ من العروض المُتنوّعة في مُختلف المُناسبات.

وأوضح النقيب الكبيسي أنّ «لخويا» شاركت مُؤسّسات المُجتمع في عددٍ من الفعاليات مع المؤسّسات المُجتمعية، منها مركز النور، حيث نفّذت من قبل ثلاث مُشاركات خلال الأعوام السابقة، وهذه المُشاركة الرابعة، كما شاركت أيضاً مع «دريمة «وإحسان»، وغيرهما من المؤسّسات ذات الطابع الإنساني.

من جانبها، أشادت السيدة أمل علي البوهندي القائم بأعمال المُدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، الذي انضمّ مُؤخراً تحت مظلّة مُؤسّسة قطر للعمل الاجتماعي، بمُبادرة «لخويا» والتي دائماً ما تشارك أطفال مركز النور من المكفوفين وضعاف البصر فعالياتهم وأنشطتهم المُختلفة، مُشيرة إلى أنّ هذه المُبادرة من قبل قوة «لخويا» ليست الأولى، حيث حرصت خلال الفترات السّابقة على إدخال الفرح والسرور لطلاب مركز النور من خلال عمل المُسابقات وتوزيع الهدايا المُتنوّعة.

وقالت: إنّ المركز نظّم هذه الفعالية بالتعاون مع «لخويا» بمُناسبة الاستعداد لليوم الرياضيّ، لافتة إلى أنّ مُشاركة مُنتسبي المركز في هذه الفعاليات والمُناسبات الوطنية الرسمية له مردودٌ إيجابيٌّ كبيرٌ على المُنتسبين، لما له من دور في إدخال البهجة والفرح والسرور على طلاب وطالبات المركز، وهو نوع من أنواع الشراكة المُجتمعية في المُجتمع، وله دورٌ كبيرٌ في توعية المُجتمع بالدور الذي يقوم به المركز لمُنتسبيه من المكفوفين وضعاف البصر.

وحول التطوّر الذي يشهده المركز في إطار تقديم خدمات مميّزة، أوضحت أنّ التطوير المستمرّ في مركز النور للمكفوفين في الجانب التعليميّ والتأهيليّ هو من ضمن الأهداف المُستقبليّة لمُؤسّسة قطر للعمل الاجتماعيّ والتي دائماً ما تبحث عن التطوير وتسعى لما هو أفضل لمصلحة هذه الفئة.

واختتمت حديثها مُوجّهةً الشكر لجميع مُؤسّسات الدولة التي ساهمت وتُساهم في دعم ومُشاركة المركز في فعالياته وأنشطته المُختلفة على مدار العام، وهو ما يتّضح جلياً في قوة «لخويا»، مُعربةً عن أملها أنْ تحذو باقي مُؤسّسات الدولة حذوَها فيه.