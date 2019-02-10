تخريج الدفعة الثالثة لبرنامج شاغلي الوظائف القيادية

احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتخريج الدفعة الثالثة من برنامج تنمية وتطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية والتي تضم 78 مشاركا من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية.

وأكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن برنامج تدريب القيادات أحد ثمار عمل الوزارة في مجال التنمية الإدارية ويهدف إلى تطوير مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية لضمان تواصل القيادات الحالية والمستقبلية على نهج معروض ومدروس للاستمرار في تقديم خدمات متميزة على المستوى المحلي والإقليمي.

ونوه بجهود الخريجين الذين تحملوا العناء لمدة عام كامل وكانوا مثالا يحتذى به في العطاء وساهموا في نجاح البرنامج بالحضور والمناقشات والطرح لتجاربهم الإيجابية التي استفاد منها الجميع.

وأشار إلى أن البرنامج يمكن القيادات الإشرافية من المهام والمسؤوليات المنوطة بهم وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التنمية الإدارية وذلك من خلال المحاور الدراسية التي تضمنها البرنامج وتحتوي على القدر الكافي من المعلومات الإدارية والقانونية والمالية وغيرها التي تمكن شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية من القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية في إطار تحقيق رؤية قطر 2030.

ونوه باهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان القطري ودور وأهمية القيادات القطرية، مستشهدا بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى والتي قال فيها إن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا وبهذا تتمايز الدول عن بعضها.. مضيفا أن صاحب السمو قال أيضا: المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أن يسأل نفسه ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي وما أفضل السبل لأكون مفيدا وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة منه، وأن مفتاح ذلك هو الالتزام بالمعايير المهنية والوظيفية.

وأكد سعادته أهمية تكريس الجهد الكافي لإعداد وتأهيل القادة في الأجهزة الحكومية باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة المشاريع والخطط المتعلقة بأداء الوحدات الإدارية المختلفة في الجهات الحكومية وتطوير أداء موظفيهم، داعياً الى أهمية التسلح بالشهادات العلمية والخبرات العملية.

د. هند المفتاح: تزويد القادة الإداريين بالمعارف والمهارات

قالت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بمعهد الدوحة للدراسات العليا إنه تم الاتفاقُ بين المعهد وبين وزارة التنمية على تنفيذ برنامجٍ طموحٍ، لإعداد روّاد المستقبل، من خلال مشروع لتدريب قيادات الصف الثاني، بالوزارات والهيئات الحكومية تحت عنوان «تنمية وتطوير شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية». ونوهت بتصميم «شهادة التدريب في القيادة الإدارية»، لتغطي مساحة واسعة من المعارف والمهارات، التي يجب أن يتسلح بها من يتم إعدادُهُ لتقلُّدِ منصب قيادي.

خميس الكعبي: ترجمة الخبرات على أرض الواقع

أعرب السيد خميس محمد الكعبي مدير الموارد البشرية بوزارة العدل عن أمله في ترجمة هذه الخبرات على أرض الواقع، متمنياً لجميع الخريجين ترجمة بصماتهم في مجال عملهم. وأشار إلى أن هذه الدورات تخصص لكل شاغل وظيفة قيادية أو إشرافية، وهي عبارة عن 10 دورات متسلسلة ومتخصصة في عدة جوانب مكملة لبعضها البعض، وشدد على أهمية انعكاس هذه المخرجات على الأداء في الجهات الحكومية.

عبدالعزيز مجلي: 324 خريجاً منذ انطلاق برنامج القيادات

أكد السيد عبد العزيز سعد المجلي مدير عام معهد الإدارة العامة السعي المستمر لرفع كفاءة أداء الموظفين وخاصة القياديين في الجهات الحكومية من خلال تقديم خدمات مميزة للجمهور عبر هذا البرنامج الذي يضم 10 ورش تدريبية في مجال الإدارة العامة والمالية والجودة والتعامل مع وسائل الإعلام والقانون.

وأضاف أنه منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2014 تم تخريج 324 مدير إدارة ومساعد مدير إدارة ورئيس قسم.

محمد الشمري: مخرجات تساهم في تقديم عمل نموذجي

قال السيد محمد عايد الشمري مدير إدارة التفتيش الصناعي في وزارة البلدية والبيئة، إن لهذه الدورات دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى العمل من خلال استغلال مخرجاتها في تدريب الكادر الوظيفي، وتقديم عمل إداري نموذجي سواء كان في المجال المالي أو الإداري والقانوني ويضع استراتيجية للإدارة وفق رؤية تواكب رؤية الوزارة وتتوافق أيضاً مع رؤية قطر الوطنية 2030م.

تركي آل محمود: تبادل الخبرات وتطوير القدرات لمواجهة التحديات

نوه السيد تركي عبدالله آل محمود بالمناقشات الثرية التي شهدتها الورش التدريبية بين المشاركين وتبادل مجموعة غنية من الخبرات والقضايا والتحديات والحلول، مما ساهم في تعميق فهم المشاركين لخلفيات العديد من السياسات والقرارات، والتي تساعد على تطوير القدرة لمواجهة التحديات وتطبيق الحلول في مؤسسات الدولة المختلفة، إضافة إلى خلق وبناء شبكة علاقات وتواصل بين أفراد القيادات الحكومية في مختلف قطاعات وزارات الدولة.

سعيد الشاوي: صقل المهارات ودعم الجانب الإداري

أكد السيد سعيد الشاوي مدير الخدمات المساعدة بمبادرة بست بادي أن للبرنامج التدريبي فائدة كبرى للمتدربين سرعان ما تظهر نتائجها في الواقع العملي، لافتاً إلى ما يتضمنه من موضوعات مهمة ذات علاقة مباشرة بالعمل، كما يسعى إلى تطوير وصقل مهاراتهم عن طريق المحاضرات وورش العمل ودعم الجانب الإداري عن طريق تعزيز العديد من المهارات اللازمة للقياديين ومديري الإدارات.