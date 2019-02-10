استقطاب معلمين أمريكيين للمدرسة التكنولوجية

كتب: محروس رسلان..

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي عن سفر لجنة مختصة على رأسها محمد مندني العمادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستقطاب معلمين جدد للمدرسة التكنولوجية، لافتاً إلى حرص الوزارة على جذب كوادر متخصّصة في تدريس «ستيم STEM» من أمريكا باعتبارها مرجعية عالمية لهذا النوع من التعليم، مؤكداً أن الوزارة تولي المدرسة التكنولوجية اهتماماً كبيراً ودعماً باعتبارها حاضنة للمُبدعين وعلماء المستقبل من أبناء قطر.

ولفت المصدر في تصريحات لـ الراية إلى تمديد وقت التقديم أمام طلبة المدارس الإعدادية لاسيما المدارس الخاصة بناءً على طلبها حتى نهاية الأسبوع المقبل الموافق الرابع عشر من فبراير الجاري بعدما كان مقرراً إغلاقه أمام المتقدمين الأحد، مُبيناً أن المُتقدّمين من الطلبة القطريين الحاصلين على نسب مرتفعة حتى الآن بلغ ٢٥٠ طالباً.

وأوضح أن المرحلة المبدئية للتسجيل ستعقبها عملية تصفية اعتماداً على نسب الطلاب في مواد العلوم، ومن ثم يتم إجراء اختبارات القبول لاختيار أفضل 60 طالباً، لافتاً إلى أن اختيار الطلبة القطريين الدارسين بالمدرسة التكنولوجية يخضع لمبدأ التنافسية.

وتؤهل المدرسة التكنولوجية الطلاب لأن يصبحوا علماء ومخترعين في المستقبل وذلك بعد تمكينهم من امتلاك كافة مهارات البحث العلمي وإثارة أذهانهم بالكثير من الأفكار الخلّاقة والمُبدعة وتدريبهم على تطبيق كافة التجارب العلمية باستخدام أحدث الأجهزة.

وتتراوح نسب نجاح الطلبة المُختارين للدراسة في المدرسة خلال العام الجاري بين 92% وحتى 99%، حيث تم انتقاؤهم من مختلف مدارس الدولة، فضلاً عن تمكنهم من مواد العلوم «الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا».

طفرة تعليمية

وينتظر أن تحقق المدرسة طفرة في الأداء التعليمي للوزارة بإعدد الكوادر العلمية للبلاد من الطلبة النابغين في مواد العلوم عبر تطبيق نظام دراسة نوعي قائم على التطبيق العملي لمواد العلوم.

وتعتمد المدرسة التي تضم 60 طالباً قطرياً نظام التعلم القائم على التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية 37 معلماً وإدارياً وقد تمّت عملية اختيار المعلمين وفقاً لخبراتهم في مجال التدريس ومهارات التدريس بمنهج stem، وقد انضم إلى الكادر التعليمي بالمدرسة عدد من المعلمين من ذوي الكفاءة والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه إلى جانب نخبة من المعلمين المحليين.

ويؤدي طلبة المدرسة التكنولوجية اختباراً دوليا «Advanced Placement» في نهاية المرحلة الثانوية «الصف الثاني عشر» تعده هيئة أمريكية معروفة هي كوليدج بورد الأمريكية.

ويؤهل الاختبار طلبة المدرسة للالتحاق بالجامعات العالمية، حيث تعمل المدرسة على إعداد الطلبة للدراسة في مختلف المجالات العلمية على اتساع وتنوع تخصصاتها.

ويتضمّن الجدول الدراسي بالمدرسة 40 حصة دراسية أسبوعياً مقابل 33 حصة لطلبة باقي المدارس العامة، بمعدل 8 حصص يومياً، بعض هذه الحصص مُفردة مدتها 50 دقيقة وبعضها ممتدة مدتها 90 أو 140 دقيقة حسب طبيعة المادة الدراسية.

ويستفيد الطلاب من دراسة برامج إضافية خاصة مثل برنامج مُقدّمة في التصميم الهندسي الذي يقدّمه ثلة من أساتذة الجامعة بكلية الهندسة بجامعة تكساس «A&M». وتتضمّن المدرسة 12 معملاً شاملة معامل التصنيع والروبوت والطاقة وغيرها. يُشار إلى أن نظام STEM هو نظام تعلّم يُعنى بدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويُطلق عليه اختصاراً STEM نسبة إلى الحروف الأولى من أسماء هذه المواد باللغة الإنجليزيScience,Technology, Engineeringand Mathematics. ويُعد نظام STEM من أحدث نظم التعليم في العالم، حيث يهتم بصفة أساسية بالتعلم القائم على حل المشكلات مع توظيف الأساليب الإبداعية، وهو لا يُشجّع على حفظ واستظهار الحقائق أو مفاهيم التعلم لأن أسلوب التعلم قائم على حل المشكلات في سياقها الحقيقي، ما يؤدي إلى تنمية التفكير الهندسي، والإبداعي لدى المتعلمين.