الدوحة - الراية:
فاز فريق أكاديمية قطر بلقب أفضل فريق ضمن مسابقة البوتبول السنويّة التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لطلاب المدارس الثانويّة.
واستقطبت الفعالية، التي أطلقتها كارنيجي ميلون في قطر عام 2005، خمسة عشر فريقاً، للعمل على برمجة الروبوتات من خلال لوحة الألعاب المتطوّرة. حيث تلقى المُشاركون قبل ثمانية أسابيع الروبوت الخاص بهم ومهمتهم ضمن ورشة عمل أقيمت للعمل على تعلم برمجة الروبوت والتخطيط لاستراتيجية للمنافسة النهائيّة.
وتمكنت أكاديمية قطر من الفوز على المدرسة اللبنانية لتحتلّ المركز الأول، بينما جاءت المدرسة الإنجليزية الحديثة في المركز الثالث.
وتُعدّ كلية علوم الحاسوب في كارنيجي ميلون رائدة في مجال تعليم هذا المجال وإجراء البحوث حوله، ويوفّر الحرم الجامعي لجامعة كارنيجي ميلون في قطر برنامجين للبكالوريوس في كلية علوم الحاسوب هما برنامج بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب وبرنامج بكالوريوس العلوم في علم الأحياء الحاسوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمية قطر تفوز بمسابقة الروبوتات بكارنيجي ميلون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الراية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.