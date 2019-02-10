فعاليات رياضية لذوي الإعاقة بمكتبة قطر الوطنية

الدوحة - الراية:

بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، تنظم مكتبة قطر الوطنية سلسلة من الفعاليات التي تلهم أفراد المجتمع لاتباع أساليب حياة صحية عن طريق ممارسة الرياضة، منها فعالية «زومبا على الكراسي المتحرّكة»، التي شارك فيها عدد كبير من ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة حيث مارسوا خلال الفعالية تمارين «الزومبا» الإيقاعية بصحبة الناشطة والرياضية القطرية نوال أكرم.

وقالت نوال أكرم: إن تمارين الزومبا هي أفضل تمارين لمستخدمي الكراسي المتحركة للحفاظ على لياقتهم، وقد أثبتت فعاليتها الصحيّة بالنسبة لي أنا شخصياً على مدى عدة سنوات. إنني سعيدة حقاً لأن مكتبة قطر الوطنية تشجّع الناس على تطبيق أساليب الحياة الصحية ضمن رسالتها التي تتيح فرصًا عديدة لسكان قطر وللأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص. وأشجّع كل أفراد المجتمع على تكرار زيارة المكتبة بقدر ما يستطيعون والاستفادة من خدماتها ومرافقها المفيدة، والمشاركة في فعالياتها المتنوعة لاكتساب معلومات جديدة والتعرّف على أصدقاء جدد.

إلى ذلك قالت الدكتورة ليزا ثورنتون، رئيس قسم العلاج التأهيلي للأطفال في مركز سدرة للطب والبحوث: «لقد سعدت عندما علمت أن المكتبة تنظم فعالية تشمل الجميع. وأتمنى أن يعمل ذوو الإعاقة على تطوير برامج لبعضهم البعض. وتضطلع المكتبة بدور مهم في احتضان ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع من خلال مرافقها المتميزة، بل إن المكتبة تضمّ أخصائياً في التكنولوجيا المساعدة وظيفته هي مساعدة روّاد المكتبة من ذوي الإعاقة على الوصول لمصادر المعرفة والاستفادة منها».

وتقول عبير، مدربة شخصية وأخصائية في التغذية: «من الضروري أن يعرف الجميع المزيد عن إمكانيات الأشخاص من ذوي الإعاقة وقدراتهم وما بوسعهم أن يحققوه، والمجالات التي يمكنهم المساهمة من خلالها في المجتمع، وأتمنى أن تواصل المكتبة استضافة المزيد من هذه الفعاليات».