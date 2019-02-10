إسناد تشغيل مستشفيين في راس لفان ومسيعيد للقطاع الخاص

كتب - عبدالمجيد حمدي:

كشف مصدر طبي مسؤول بوزارة الصحة العامة عن إجراء مناقصة قريباً لمشروع تجهيز وتشغيل مستشفيين جديدين في كل من راس لفان ومسيعيد، لافتاً إلى أن المستشفيين سيتم تشغيلهما من قبل شركات القطاع الخاص ومن ثم جاء الإعلان عن إجراء هذه المناقصة لاختيار الشركات أو الهيئات القطرية أو العالمية ومقدّمي الخدمات الصحيّة لتجهيز وتشغيل المستشفيين.

وقال المصدر لـ الراية إن الوزارة تدعو كافة الشركات والهيئات القطرية والعالمية ومقدمي الخدمات الصحية العاملة في المجال والقادرة على تجهيز وتشغيل المستشفيين للتقدّم بطلب تعبير عن اهتمام وذلك من أجل تأهيلهم ضمن الشركات التي ستشارك في المناقصة الخاصّة بذلك.وأضاف المصدر إن مستشفى راس لفان يقع على طريق الشمال بمنطقة راس لفان شمال قطر ويسع لـ118 سريراً موزعة على 3 أجنحة، كما يضم المستشفى 6 غرف عمليات و15 سريراً لجراحات اليوم الواحد، لافتاً إلى أن المستشفى يقع في منطقة إنتاج الغاز الطبيعي وميناء تصدير الغاز. وأوضح أن مستشفى مسيعيد يقع جنوب قطر بالقرب من مدينة مسيعيد وتصل سعته إلى 118 سريراً موزعة على 3 أجنحة ويضم 6 غرف عمليات و15 سريراً لجراحات اليوم الواحد وهي نفس قدرات وإمكانيات مستشفى راس لفان بالضبط، موضحاً أن مستشفى مسيعيد يقع فى منطقة مسيعيد الصناعية وميناء الدوحة الجديد. وتابع إنه يمكن للجهات والشركات المهتمّة بالتأهيل الحصول على المستندات للتعبير عن الاهتمام والتأهيل من قبل إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة العامّة، موضحاً أن اليوم (الأحد) هو آخر أيام التقديم لهذا الأمر.