الداخلية تشارك باليوم الرياضي الترفيهي

الدوحة - الراية:

شاركت إدارة أمن المنشآت والهيئات في وزارة الداخليّة، أمس في اليوم الرياضي الترفيهي الذي نظمه فريق «لمسات حانية» بمركز قطر التطوّعي وذلك بمجمع معيذر للرعاية المجتمعيّة التابع لمؤسسة حمد الطبية، كما شارك في اليوم الترفيهي فريق مبادرة 2022م والذي يعمل أيضاً تحت مظلة مركز قطر التطوّعي، إلى جانب عدد من قدامى لاعبي المنتخب الوطني في مختلف اللعبات، الذين شاركوا المرضى احتفالهم الرياضي بمناسبة اليوم الرياضي للدولة. وقال الملازم أول سعيد جمعة الهتمي ضابط بإدارة أمن المنشآت والهيئات، شاركت الإدارة استجابة لدعوة فريق «لسمات حانية» للمشاركة في هذا اليوم الرياضي الترفيهي، وتمّت دعوة عدد من لاعبي المنتخبات السابقين في كرة السلة والطائرة واليد مثل لاعب منتخب الطائرة السابق سعيد أمان الهتمي ولاعب كرة السلة السابق علي عمر واللاعب محمد عنبر لاعب كرة الطائرة، متقدماً للاعبين بالشكر للجزيل للمشاركة في هذه الاحتفالية والتي تعبّر عن مشاعر صادقة تكتنفها المحبة والود لهذه الشريحة، مضيفاً إن الإدارة سبق لها أن شاركت في احتفالات مماثلة وعلى استعداد للمشاركة في أية احتفالية مستقبلية، لتعزيز التعاون مع فئات المجتمع المختلفة، وذلك حتى تعمّ الفائدة المرجوة ولينعم الجميع بالأمن والأمان.

من جانبها قالت سميرة الخيارين، مديرة فريق لمسات حانية، إن الفريق وبمشاركة إدارة أمن المنشآت والهيئات وفريق مبادرة 2022م نظموا هذه الفعالية، وهو ما دأبوا عليه في المناسبات والاحتفالات المختلفة، مضيفة إن الفريق يحرص على إقامة فعالية شهريّة في المجمع بهدف إشراك المرضى المقيمين فيه الأفراح وإدخال البهجة والسعادة في قلوبهم بلمسات حانية وتقديم الهدايا، موضحة أن الفعالية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة وبمشاركة بعض المرضى.

وقالت زكية الجبر، مسؤولة بالمجمع، إن المجمع يحرص على مشاركة المرضى في المناسبات المختلفة باعتبارهم جزءاً مهماً وأصيلاً في المجتمع القطري، وبتنظيم من فريق لمسات حانية والذي يعتبر صديقاً للمرضى ويحرص على تقديم الدعم المعنوي لهم في مثل هذه الاحتفالات، ولفتت إلى أن هناك متطوعين، حرصوا أيضاً على المشاركة في الفعالية. وأضافت إن المرضى المقيمين في المجمع شاركوا بقدر استطاعتهم في المسابقات الرياضيّة، فمنهم من شارك في لعب الكرة ومنهم من لعب الكيرم وغيرها من اللعبات البسيطة، والجميع استمتع في هذا اليوم حتى المنظمين والمتطوّعين الذين شاركوا بكل حب في اللعبات، في وجود فريق تمريض متخصص من مؤسسة حمد الطبية. كما حضر بعض أقارب المرضى وأصدقائهم. من ناحية أخرى، قال لاعب منتخب الطائرة السابق سعيد أمان الهتمي: «سعدت جداً بمشاركة إخواني وأهلي في المجمع، وذلك تلبية لدعوة كريمة من إدارة أمن المنشآت والهيئات، وكان الفرح اليوم قد طغى على الجميع، فمشاركة هذه الفئة لها دلالات عميقة تؤكّد الاهتمام الكبير بهم، والمساهمة لإعادتهم وتأهيلهم ودمجهم مرّة أخرى في المجتمع».