الهلال الأحمر يوزع مساعدات شتوية في بنجلاديش

الدوحة - الراية :

نفذ الهلال الأحمر القطري حملة لإغاثة الأسر المتأثرة بموجة البرد القارس في بنجلاديش، حيث قام بتوفير مساعدات غير غذائية لتلك الأسر بالتنسيق مع الهلال الأحمر البنجلاديشي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقامت الكوادر التابعة لبعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في بنجلاديش بتوزيع 8000 بطانية شتوية في مدينة راجشاهي غربي البلاد، ويقدر عدد المستفيدين من هذه التوزيعات بحوالي 8000 شخص، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع المحلي مثل الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن وذوي الإعاقة.

سبق البدء في تنفيذ المشروع توقيع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر البنجلاديشي من أجل التعاون في تحديد قوائم المستفيدين، وإجراء مناقصة شراء المساعدات المطلوبة من السوق المحلية، والمشاركة في عمليات التوزيع بالقرى والأحياء المستهدفة. وحرص فريق عمل المشروع على اختيار المناطق التي يصعب الوصول إليها والتي لم تتلق أي مساعدات من المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في بنجلاديش.

تأتي أهمية هذا المشروع في ظل الموجة الباردة التي يتعرض لها شمال وشمال غرب بنجلاديش حالياً بشكل لم يسبق له مثيل في هذه المناطق، مما أدى إلى وفاة 27 شخصاً حتى الآن من بينهم 23 من الأطفال، ومعظم هذه الوفيات تركزت في منطقة راجشاهي، بالإضافة إلى إحالة أكثر من 137 طفلاً إلى مستشفى راجشاهي الجامعي بسبب إصابتهم بأمراض ناتجة عن الطقس شديد البرودة. ويتابع الهلال الأحمر تنفيذ حملة الشتاء الدافئ لعام 2018-2019 تحت شعار «رحلة العطاء»، والتي تتضمن تقديم مساعدات شتوية متنوعة وحيوية لفائدة أكثر من 225,000 مستفيد في 9 بلدان هي اليمن وسوريا ولبنان والأردن وأفغانستان وقرغيزستان وطاجيكستان وبنجلاديش وتركيا.. وتتنوع هذه المساعدات ما بين وقود التدفئة والطهي، والبطانيات والفرشات والملابس الشتوية، والسلات الغذائية، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والعزل الحراري للخيام وترميم المساكن للاجئين والنازحين.