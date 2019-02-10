ابن سلمان يعترف بتأثير الجزيرة على الرأي العام

واشنطن - وكالات:

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد حاول السيطرة على الإعلام بهدف منافسة منابر إعلامية في المنطقة، خصوصاً أن قناة الجزيرة نجحت في أن تكون مؤثرة في الرأي العام؛ ما شكّل “مصدر إزعاج” للسعودية، وفق الصحيفة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سعى إلى تكوين إمبراطورية إعلامية دولية لتغيير صورة المملكة في الغرب ومحاربة خصومها. وأوضحت الصحيفة أن الشركة الكندية للبث التلفزيوني (فايس) Vice تراجعت عن الصفقة المعروضة عليها لإنتاج برامج وثائقية عن الإصلاحات في المملكة، وأن مهمة تحسين صورة السعودية لدى الغرب ازدادت صعوبة بعد اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكانت الصحيفة قد نشرت تقريراً مطولاً أمس الأول في موقعها الإلكتروني، نقلت عن مصادر عديدة تأكيدها أن الرياض بادرت بتكوين تحالفات مع كيانات إعلامية غربية، منها الشركة الكندية للبث التلفزي “فايس” من أجل إنتاج برامج وثائقية عن “الإصلاحات الاجتماعية” في المملكة، غير أن الشركة تراجعت عن الصفقة المعروضة عليها.

وأضافت أن مهمة تحسين الصورة لدى الغرب ازدادت صعوبة بسبب ردود الفعل الدولية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي. وحسب الصحيفة الأمريكية، بدأ الأمير محمد بن سلمان بالسيطرة على الإعلام بهدف منافسة منابر إعلامية في المنطقة، خاصة أن قناة الجزيرة نجحت في أن تكون مؤثرة في الرأي العام ما شكّل “مصدر إزعاج” للسعودية. واستعرضت وول ستريت جورنال مساعي ولي العهد لتشكيل تحالفات مع كيانات إعلامية غربية، وأشارت في هذا السياق إلى لقاء عقد بينه وبين الرئيس التنفيذي لشركة “فايس” الكندية شين سميث على متن يخت في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن تحرّكات محمد بن سلمان للاستحواذ على المؤسسات الإعلامية انطلقت مُباشرة بعد تولي الملك سلمان العرش في يناير 2015.