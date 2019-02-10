اليوم انطلاق دولية جمال خيل الجزيرة العربية

الدوحة الراية :

تنطلق اليوم بطولة قطر الدولية لجمال خيل الجزيرة العربية الأصيلة التي ينظمها نادي السباق والفروسية لمدة 3 أيام في الساحة الغربية بسوق واقف بمشاركة 160 رأساً من الجياد بعضها من الكويت إلى جانب جياد المرابط الأخرى الكبيرة مثل الشقب والناصر، النايف، الشحانية، إلى جانب الملاك الأهالي الذين أحروزا نتائج مبهرة في بطولة قطر الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة.

وكان نادي السباق والفروسية قد نظم بطولة قطر الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، حيث أسفرت نتائج الأفحل الأبطال عن فوز الفحل (ورتكس كاليستى ) ملك مربط كحيل بالميدالية الذهبية وجاء ثانياً الفحل «غشام الشقب» ملك الشقب، وثالثاً الفحل «شرف الشحانية» ملك سعد سالم الهاجري.

وفي فئة المهرات عمر سنة حصلت المهرة « تي اي الشقب» ملك الشقب عضو مؤسسة قطر على الذهبية.

وفى فئة الأمهر عمر سنة واحدة حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية المهر «عقيل الشقب» ملك الشقب.وفي منافسات الأبطال في فئة المهرات عمر عامين وثلاثة حصلت على الذهبية المهرة «أريا دينار» ملك مربط الصفوة.

في مسابقة الأمهر عمر عامين وثلاثة كان الفوز بالمركز الأول من نصيب المهر ( بادى عذبة ) ملك مربط الناصر.

وفى منافسات الأفرس حصلت الفرس « سيفورا بى إل» ملك مربط آل سريع على الميدالية الذهبية.