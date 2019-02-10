بطولة الكأس الدولية تدخل مراحلها الحاسمة

متابعة - صابر الغراوي

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تدخل منافسات بطولة الكأس الدولية للأندية تحت 17 عاماً التي تستضيفها ملاعب أكاديمية التفوق االرياضي «أسباير» مراحلها الجادة والحاسمة مساء اليوم من خلال انطلاقة مرحلة الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية.

وتقام اليوم مباراتان في هذه المرحلة تجمع الأولى بين جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بطل المجموعة الأولى والنجم الساحلي التونسي وصيف المجموعة الثالثة، في حين تجمع المباراة الثانية بين فريقي التينوردو التركي متصدر المجموعة الثالثة وفريق أكاديمية أسباير وصيف المجموعة الأولى.

أما المواجهة الثانية التي تجمع بين أكاديمية اسباير والفريق التركي التينوردو فتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء على نفس الملعب وتبدو فيها الكفة متوازنة إلى حد كبير عطفاً على المستويات التي قدمها كل فريق في مرحلة المجموعات.

وكانت منافسات اليوم الأخير لمرحلة المجموعات قد شهدت إقامة لقائين حاسمين في المجموعتين الثالثة والرابعة.

في المباراة الأولى تمكن فريق التينوردو من الحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادله الإيجابي مع بايرن ميونيخ الألماني بهدف لكل فريق حيث رفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما اضطر البايرن لاحتلال المركز الأخير بعد أن اكتفى بهذه النقطة وفرط في فرصة البقاء في دائرة المنافسة.

وكان البايرن هو البادئ بالتسجيل عن طريق مورتيز ميشيل في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، وأدرك أنيس ديستان مهاجم التينوردو التعادل لفريقه في الدقيقة 33 لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة الثانية فوزاً مهماً وعريضاً لفريق سبارتاك موسكو على حساب سون سامسونج الكوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

جاءت أهداف الفريق الروسي عن طريق مونليير في الدقيقة الرابعة وجولياتوف في الدقيقة 43 ودانيلي جيروجيري في الدقيقة 59 بينما أحرز اللاعب سوانج وانجي هدف سامسونج في الدقيقة 67.

بهذه النتجية تأهل سبارتك لدور الثمانية بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط وبالتالي سيلتقي مع فريق روما الإيطالي صاحب الصدارة بالمجموعة الثانية مساء غد الاثنين، بينما سيضطر الفريق الكوري لخوض مباراة الترضية مساء اليوم أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

السفير التركي:

الأجواء رائعة في البطولة وسعيد بتأهل التينوردو

أكد فكرت أوزر سفير تركيا في قطر على سعادته الكبيرة بمشاركة أحد الأندية التركية في بطولة الكاس الدولية وهو فريق التينوردو مشيراً إلى أهمية هذه البطولة من كافة النواحي الفنية والبدنية على الأندية المشاركة. وقال أوزر أنه حرص على حضور مباراة الأمس التي جمعت بين التينوردو وفريق بايرن ميونيخ الألماني لتشجيع اللاعبين الأتراك، وأعرب في الوقت نفسه عن سعادته بتأهل الفريق التركي كمتصدر للمجموعة الثالثة بعد تعادله المهم مع الفريق الألماني. وتابع: البطولة بصفة عامة مفيدة جداً خاصة أنها تمنح فرصة للشباب لاكتساب الخبرة في مثل هذه السن الصغيرة ، والأجواء في البطولة رائعة للغاية.

روما الأفضل في الهجوم والتينوردو في الدفاع

سجل فريق روما الإيطالي أكبر عدد من الأهداف في منافسات المرحلة الأولى وصلت إلى سبعة أهداف دفعة واحدة، في حين كان فريق الرجاء المغربي هو الأقل تهديفاً برصيد هدف واحد فقط. أما بالنسبة لأفضل خط دفاع فكان من نصيف فريق التينوردو التركي لأنه لم يستقبل سوى هدف وحيد في اللقائين الافتتاحيين، بينما كان فريق باريس سان جيرمان هو أسوأ خطوط الدفاع لأنه استقبل ستة أهداف دفعة واحدة.

ويعتبر فريق روما هو الوحيد أيضاً الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن لانه احرز الفوز على كل من باريس سان جيرمان حامل اللقب 5-2 وعلى كاشيوا ريسيول الياباني 2- صفر.

لقاءان قويان في جولة الترضية

يشهد الملعب رقم 4 في أكاديمية أسباير مساء اليوم إقامة لقاءين قويين ضمن منافسات جولة الترضية للمراكز من التاسع وحتى الثاني عشر في البطولة.

المباراة الأولى التي تقام في الرابعة و 35 دقيقة لتحديد المركزين التاسع والعاشر تجمع بين فريقي الرجاء المغربي صاحب المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط مع فريق بايرن ميونيخ الألماني الذي احتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة.

أما مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر فتجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ثالث المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة وفريق سون سامسونج الكوري ثالث المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة أيضاً.

بطل النسخة الماضية مرشح للمركز الأخير !

العملاقان الأوروبيان خارج المنافسة

رغم أن معظم الترشيحات كانت تضع باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دائرة المرشحين للمنافسة على اللقب، إلا أن الفريقين خيّبا جميع التوقعات بعد أن احتل كل منهما مؤخرة مجموعته واكتفى باللعب على مراكز الترضية.

وسيلعب البايرن على المركزين التاسع والعاشر في حين سيلعب الفريق الباريسي بطل النسخة الماضية على المركزين الحادي عشر والأخير وبالتالي فإن الفرصة قائمة لاحتلال المركز الأخير في هذه النسخة بعد أن كان بطلاً للنسخة الماضية.