قرعة نارية للبطولة المفتوحة لتنس السيدات

متابعة - أحمد سليم

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كشفت قرعة النسخة السابعة عشرة من بطولة قطر توتال المفتوحة لسيدات التنس التي سُحبت مساء أمس في فندق الفورسيزون، عن مُواجهات الدور الرئيسي للبطولة التي يستضيفها اتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش ضمن فئة «بريميير» (500 نقطة)، والتي تنطلق غداً وتستمرّ حتى 16 فبراير الجاري بمُشاركة نخبة من المصنفات الأوليات في اللعبة.وحضر مراسم القرعة سعد المهندي مُدير البطولة، وطارق زينل أمين السر العام للاتحاد منسق عام البطولة، ومحمد السبيعي رئيس اللجنة الإعلاميّة، وكريم العلمي الخبير الفني ونائب مدير البطولة، وعدد من بطلات العالم يتقدمهن العُمانية فاطمة النبهاني الحاصلة على بطاقة دعوة وأيضاً الألمانية جوليا جورجس والتشيكية باربورا زاهلوفافا ستريكوفا، وجاءت القرعة نارية ومُثيرة لجميلات التنس فيما جنبت القرعة المصنفات الأوليات في البطولة مواجهات الدور الرئيسي وهن الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى للبطولة والثالثة عالمياً، والتشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الثانية للبطولة والخامسة عالمياً، والألمانية أنجليك كيربر المصنفة الثالثة للبطولة والسادسة عالمياً، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة للبطولة والسابعة على العالم من خوض مباريات الدور الرئيسي الأول، على أن يشاركن بداية من الدور الثاني للبطولة.

وأوقعت القرعة الدنمركية كارولين فوزنياكي المصنفة العاشرة عالمياً لتلعب في الدور الأول مع لاعبة متأهلة من الدور التأهيلي، كما ستلعب الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة الخامسة للبطولة والثامنة عالمياً مع اللاعبة الإيطالية كاميلا جورجي.

بينما سيكون طريق اللاعبات العرب صعباً في هذه البطولة، حيث تلتقي البطلة التونسية أونْس جابر مع الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة رقم 26 على العالم، بينما تلتقي العُمانية فاطمة النبهاني مع التشيكية باربورا زاهلوفافا ستريكوفا المصنفة رقم 22 على العالم.

ويلتقي في باقي المباريات الفرنسية كارولين غارسيا مع الأوكرانية لسيا تسورينكو، والكرواتية بترا مارتيتش مع الأسترالية أشلي بارتي، والرومانية ميهايلا بوزارسينيسكو مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، واليبلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش مع التايوانية هيش سو وي، والسوفييتية أناستازيا سيفاستوفا مع الألمانية جوليا جورجس، والأستونية أنيت كونتافيت مع إحدى المتأهلات من الدور التمهيدي، والبلجيكية اليسي ميرتنز، مع التشيكية كاترينا سينياكوفا، وتُقام مباراة أخرى بين لاعبتين متأهلتين من الدور التمهيدي.

ومن المقرّر أن تنطلق منافسات الدور الرئيسي يوم غدٍ الاثنين بمباراة واحدة فقط، بينما تكتمل مباريات هذا الدور بعد غدٍ الثلاثاء نظراً لتأخر بعض اللاعبات في القدوم للدوحة بسبب مشاركتهن مع منتخبات بلادهن في بطولات الاتحاد الأوروبيّ.

النبهاني تهنئ منتخبنا الوطني

حرصت بطل التنس العُمانية فاطمة النبهاني على تقديم التهنئة إلى منتخبنا الوطني بمُناسبة فوزه بلقب كأس آسيا 2019، وقالت النبهاني، أهنئ القيادة والشعب القطري على هذا الإنجاز بعد أداء مميز ومشرف للكرة الخليجية وأيضاً العربية، ليستحق اللقب عن جدارة، مؤكدة أن وقوف الجماهير العمانية مع الأدعم هو واجب بصفته ممثل العرب والخليج في نهائي البطولة، وشدّدت على الأجواء الاحتفالية الكبيرة التي عرفتها عُمان عقب تتويج الأدعم باللقب الآسيويّ وبتقاسم الشعب العماني لفرحة التتويج باللقب مع الشعب القطري. وقالت «الشعب العماني احتفى باللقب الآسيوي الذي حققه الأدعم بشكل واسع، والاحتفالات عمت كل البلاد كما لو أن المنتخب العماني هو الحاصل على اللقب، والشعبان القطري والعُماني تربطهما علاقات تعاون ومحبة كبيرتين، ونحن سعداء بالروابط القوية التي تجمع بينهما.

العمانية فاطمة النبهاني:

المشاركة في بطولة قطر شرف كبير

قالت لاعبة التنس العُمانية فاطمة النبهاني إن المُشاركة في بطولة قطر توتال للتنس شرف كبير لكل لاعبة عربية وخليجية وفرصة كبيرة لكسب خبرات جديدة، وأنا سعيدة بالمشاركة مجدداً في البطولة، وأسعى لتحقيق أفضل مُستوياتي في المُسابقة.

وأضافت: القرعة أوقعتني في مواجهة صعبة أمام التشيكية باربورا ستريكوفا، ولكني سبق لي أن واجهتها في بطولات سابقة، وأسعى أن أكون في المستوى المطلوب وتقديم مباراة قوية، خاصة أنني مستعدّة بقوة لهذه البطولة عبر خوض سلسلة من المباريات القوية مع لاعبات يتمتعن بتصنيفات عالية، وقد حققت فيها نتائج إيجابية أسعى للاستفادة منها في تقديم أداء مشرّف وقويّ.

وتقدّمت النبهاني بالشكر إلى اللجنة المنظمة على منحها فرصة المشاركة في البطولة في مُناسبة جديدة، وهذا ليس بالغريب، حيث دائماً أحظى بالدعم المُتواصل من اللجنة في مسيرتها الرياضية.

طارق زينل:

القرعة أسفرت عن مواجهات قوية

أكّد طارق زينل المُنسق العام لبطولة قطر توتال للتنس أمين السر العام لاتحاد التنس، على جاهزية اللجنة المُنظمة لاستضافة البطولة التي يُشارك فيها نخبة من أفضل اللاعبات في عالم التنس، مُشيراً إلى أن اللجنة التنظيمية العليا للبطولة برئاسة سعادة ناصر بن غانم الخليفي قد أنهت كافة التحضيرات لانطلاق النسخة الجديدة للمُسابقة عبر تهيئة الملاعب وقرية الجماهير وتجهيز المركز الإعلامي وكل المرافق التي يحتاجها روّاد مجمع التنس والإسكواش.

وأضاف: «منحنا بطاقات دعوة للاعبات عربيات وخليجيات ودولية لكسب الخبرات وتحسين مراكزهن في الترتيب الدولي لرابطة اللاعبات المحترفات، وهو ما يتماشى مع سياستنا في تعزيز علاقاتنا الخارجية، مُشيراً إلى أن القرعة جاءت صعبة للغاية، حيث كشفت عن مواجهات قوية والجماهير ستستمتع بمباريات قوية». وعن مشاركة بطلتنا مباركة النعيمي، قال: »مشاركة مفيدة للغاية من أجل إكسابها الخبرات من خلال مشاركتها في الأدوار التمهيدية وبهدف دعم اللاعبات القطريات والعربيات في مُختلف المُسابقات التي يتولى الاتحاد تنظيمَها.

سعد المهندي مدير البطولة:

البرنامج لن يتأثر بتأجيل بعض المباريات

أعرب سعد المهندي مدير البطولة عن سعادته بسحب القرعة التي تمثل حجر الأساس في انطلاقة البطولة، حيث ستقام منافسات الدور الرئيسي اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، وستكون من مباراة واحدة بسبب انشغال عددٍ كبيرٍ من اللاعبات بالمشاركة مع منتخبات بلدانهن في بطولات» دافيز كاب»، ولكن جدول البطولة سيسير وفق البرنامج المحدد سابقاً. وأضاف: ستقام الأدوار التمهيدي يوم الاثنين أيضاً حتى تحظى بفرص متابعة كبيرة، وتعوض النقص الذي سيحدثه برنامج مباريات اليوم الأوّل، مُشيراً إلى أنّ القرعة جاءت صعبة وأسفرت عن مباريات مثيرة. وأشار قائلاً:» لدينا ثقة كبيرة في أن الأدوار الرئيسية ستنتهي يوم الثلاثاء وفق البرنامج المحدد من خلال زيادة عدد المباريات، ومراعاة مشاركة اللاعبات في مسابقتَي الفردي وألزوجي، من أجل تفادي كل تأخير محتمل ولدينا كل الإمكانيات اللوجستية لتحقيق هذا الهدف، وفي كل الأحوال جاهزون لكافة الأمور.

اليوم انطلاق المؤتمرات الصحفية

تنطلق اليوم المُؤتمرات الصحفية لبطولة قطر توتال لتنس السيدات، حيث سيكون المؤتمر الأوّل للألمانية أنجليك كيربر المصنفة سادساً عالمياً في الواحدة والنصف ظهراً، بينما سيكون المؤتمر الثاني للبطلة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السابعة على العالم، في الثالثة عصراً على أن يكون هناك لقاء سفيتولينا مع أطفال التنس في الخامسة مساءً.

التشيكية باربورا: القرعة صعبة وجاهزة للمنافسة بقوة

قالت التشيكية باربورا ستريكوفا إنها تركّز بقوة في هذه البطولة من أجل الفوز بلقب مُنافسات الفردي بعدما اعتادت على الفوز بلقب مُنافسات الزوجي، مُشيرة إلى أنها استعدت بقوة لهذه البطولة.

وأضافت: القرعة جاءت صعبة للغاية حيث ألتقي العمانية فاطمة النبهاني، وهي مواجهة لن تكون سهلة، ولكنني جاهزة للمُنافسات، وأعرف أن بطولة قطر دائماً فيها منافسة شديدة، وبالتالي أحتاج لبذل الكثير من الجهد للمُنافسة بقوة.

الألمانية جوليا:

أنا في أفضل جاهزية

أكّدت الألمانية جوليا جورجس على جاهزيتها بقوّة للمُنافسة على لقب بطولة قطر توتال للتنس بعد أن خاضت العديد من البطولات خلال الفترة الماضية.

وأضافت: »النتائج التي حقّقتها قبل القدوم إلى قطر لم تكن على المُستوى المأمول ولكني أشعر حالياً بأنني في أفضل جاهزية لتقديم أداء جيّد رغم صعوبات المُواجهات، حيث أوقعتني القرعة مع السوفييتية أناستازيا سيفاستوفا».