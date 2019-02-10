مشاركة كبيرة في فعاليات أسباير للإعلاميين

الدوحة - الراية :

حصد فريق الراية على المركز الثالث في منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس أسباير للإعلاميين والتي توج بلقبها فريق قتوات الكأس الرياضية، بعد فوز في المباراة النهائية على فريق قناة الريان 4-0، فيما حسم فريق الراية المركز الثالث إثر فوزه على فريق الوطن بضربات الترجيح.

وشارك في البطولة التي نظمتها مؤسسة أسباير زون في قبة أسباير ما يزيد عن 60 إعلاميًا وصحفيًا من مؤسسات شبكة الجزيرة وقنوات الريان والكأس وBein وصحف الراية والوطن والشرق والعرب وقبل الانطلاق الرسمي لفعاليات اليوم الرياضي في الدولة نظرًا لانشغال مختلف وسائل الإعلام بتغطية الحدث. وسادت الروح الرياضية أجواء البطولة الودية، في ظل حرص الرياضيين واهتمامهم بالمشاركة والاستمتاع بالبطولة التي نظمتها أسباير زون بهدف الخروج بهم من أجواء العمل وتوفير أنشطة رياضية مخصصة لهم على غرار ما توفره لكافة قطاعات المجتمع في اليوم الرياضي للدولة. الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الرياضي في مؤسسة أسباير زون تأتي هذا العام برعاية: قطر غاز وأيديال سوليوشنز (الرعاة الرئيسيون)، وشركاء الحدث: شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة (كفاك)، وأيديال سوليوشنز، وكيدزانيا الدوحة، وأسيل، ومجموعة علي بن علي القابضة، وشركة بلدنا. وفي ختام البطولة، قام ناصر عبدالله الهاجري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي في مؤسسة أسباير زون بتكريم الفرق الفائزة بالمركز الأول (قناة الكأس) والثاني (قناة الريان)، فيما قام الإعلامي علي المسلماني بتكريم الفائزين بالمركز الثالث (جريدةالراية ).

مثل فريق الراية في حراسة المرمى أحمد إبراهيم، ورمضان مسعد، وأحمد سليم، وحسام نبوي، وعبدالناصر البار، وعماد الدين مصطفى، وعبدالله محمد مشكال، وفريد عبدالباقي، وقاد الفريق من خارج الخطوط المدير الفني رجائي فتحي، والسيد بيومي المدرب المساعد.