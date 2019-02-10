إطلاق حملة للترويج لماسترز الجولف

الدوحة - الراية :

أطلق البنك التجاري حملة مثيرة ومبتكرة للترويج لبطولة البنك التجاري قطر ماسترز 2019 تركز على توعية وتثقيف الجمهور في قطر حول البطولة بشكل خاص ورياضة الجولف بشكل عام ضمن إطار أنشطة ثقافية قطرية. ستقام بطولة البنك التجاري قطر ماسترز لعام 2019 من 7 إلى 10 مارس وسيلعب البنك التجاري دور راعي اللقب للعام الرابع عشر على التوالي. والبطولة السنوية هي جزء من الجولة الأوروبية European Tour يتنافس فيها العديد من أفضل لاعبي الجولف في العالم على بطولة نادي الدوحة للجولف التي تتميز بطابع صحراوي.

وتطبق حملة البنك التجاري شروط لعبة الجولف على عناصر ثقافية وتراثية قطرية في محاولة لتثقيف الجمهور القطري حول هذه الرياضة المميزة بهدف تشجيعه فهم رياضة الجولف بشكل أفضل، وبالتالي الاستمتاع ببطولة البنك التجاري قطر ماسترز بشكل أكبر.وفي إطار الحملة الترويجية للبطولة، يقوم البنك بإدارة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التعريف بالعديد من «اللاعبين» المشاركين في بطولة هذا العام. ولن تقتصر الحملة على لاعبي الجولف فحسب بل ستضم أيضاً خبراء في مجالات الطعام والموسيقى والترفيه وغيرهم الكثير، ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة المصاحبة.وفي تعليق على الموضوع قال حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق: «تعتبر بطولة البنك التجاري «ماسترز « أحد أبرز المباريات الرياضية التي تجذب جمهوراً تلفزيونياً عالمياً وتستقطب زواراً من جميع أنحاء العالم إلى قطر. وما أردنا القيام به في هذه الحملة التسويقية هو نشر رياضة الجولف. ونحن في البنك التجاري، نلتزم بدورنا في المشاركة في الرياضة في قطر، ونأمل ألا تقتصر حملتنا على حضور بطولة البنك التجاري قطر ماسترز فقط، بل أن يكون لها تأثير دائم بحيث تلهم الأشخاص».