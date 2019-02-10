مشاركة كبيرة في ترايثلون الدوحة

الدوحة- الراية :

وسط أجواء رائعة احتضنت حديقة متحف الفن الإسلامي النسخة الثالثة من ترايثلون الدوحة بمُشاركة أكثر من 400 متسابق من قطر وجميع أنحاء العالم.. وساهم الطقس المثالي بشكل كبير في نجاح الحدث الذي تضمن السباحة في مياه الخليج بالقرب من متحف الفن الإسلامي ثم ركوب الدراجات الهوائية على طريق الكورنيش وأخيراً الركض في حديقة متحف الفن الإسلامي.

انطلاقة المُنافسات كانت مع سباق السبرينت ثالث جولات الدوري القطري للترايثلون، والذي حقّق فيه سعد المجلي من فريق كيو تراي المركز الأول بعد أن قطع المسافة في ساعة و11 دقيقة و52 ثانية، بينما جاء عبد الرحمن الجابر ثانياً بساعة و15 دقيقة و35 ثانية، وإبراهيم الرميحي ثالثاً بساعة و15 دقيقة و45 ثانية. وشمل السباق 750م سباحة و20 كلم دراجة هوائية و5 كلم ركض.

بعد ذلك أُقيم سباق المسافة الأولمبية، الذي تضمن 1500م سباحة و40 كلم دراجة هوائية و10 كلم ركض. وتوج الإيراني سيد حسن باباي بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة في ساعَتين و4 دقائق و52 ثانية، بينما حل الكويتي عبد الله الشرهان ثانياً، والبريطاني آش تشامبرز ثالثاً.

ولدى السيدات فازت الجنوب إفريقية توني سنوكسل باللقب في ساعتين و23 دقيقة و59 ثانية، وجاءت البريطانية دانييلا سبوسي ثانية، بينما كان المركز الثالث على منصة التتويج للرومانية جيردا ماريا دوميترو. وأُقيم أيضاً سباق سبرينت للفئة المفتوحة، احتفظ خلاله الأيرلندي برنارد ماكولاغ باللقب بعد أن سجل زمناً قدره ساعة ودقيقتان و32 ثانية، وجاء البريطاني إيثان بينيت ثانياً، والإسباني آداي ألفاريز ثالثاً. ونالت الإسبانية إيسورا سوسا كاباييرو لقب السيدات بعد أن قطعت المسافة في ساعة و12 دقيقة و19 ثانية لتترك المركز الثاني لحاملة اللقب، مواطنتها كارلا بريغيغيرو، في الوقت الذي نالت فيه الأمريكية ماري تشيبرو المركز الثالث. وكانت أبرز النتائج في سباقات التتابع للرجال تتويج فريق الشرطة بالمركز الأول في كل من المسافة الأولمبية والسبرينت. وأُقيم لاحقاً سباق سوبر سبرينت الذي يتضمن 375 م سباحة و5 كلم على الدراجة الهوائية و2.5 كلم ركض، وشهد السباق مشاركة أكثر من 50 متسابقاً. وحقّق سباق الدواثلون للأطفال، والذي شمل فقط الركض وركوب الدراجة الهوائية للأعمار من 7-12 عاماً، نجاحاً مبهراً، حيث كان الإقبال عليه كبيراً للغاية، وفاق كل التوقّعات.

ناصر المهندي: سعداء بنجاح البطولة

أعرب الدكتور ناصر المهندي نائب رئيس اتّحاد الدراجات الهوائيّة والترايثلون والمسؤول عن رياضة الترايثلون، عن سعادته بالنّجاح الكبير الذي حقّقته نسخة العام الحالي. وقال » نحن في غاية الفخر بالنّجاح الذي حقّقته النسخة الثّالثة من ترايثلون الدوحة، من الرائع مُشاهدة هذا العدد من المُشاركين الذين لم يأتوا فقط من داخل قطر بل من جميع أنحاء العالم. الأجواء كانت مثالية في حديقة مُتحف الفن الإسلاميّ. نوجّه الشكر للمجلس الوطنيّ للسياحة وهيئة متاحف قطر على دعمهما لهذا الحدث الذي يُساهم بشكل كبير في دعم السياحة والاقتصاد القطريّ، كما نشكر بالطبع كلّ المُتسابقين والشركاء والرعاة، فبدونهم لم يكن الأمر مُمكناً». ويقام ترايثلون الدوحة برعاية المجلس الوطني للسياحة في قطر وبدعم من الاتحاد القطريّ للترايثلون واللجنة الأولمبية القطريّة وهيئة متاحف قطر، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء والرعاة هم شركة التّوفيق للسفريات والخطوط الملكية المغربية وفندق موفنبيك وإل إي أس لكشري إكويبمينت سوليشونز وقطر ليفينغ وريد بول والخُطوط الجوية القطرية وفندق رويال ريفييرا وآكوا كارباتيكا وفيتا كوكو وآلموند بريز وإيت ناتشورال وكاربون ويلز وبادل قطر.