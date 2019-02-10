رئيس اتحاد الكرة يعزي نظيره البرازيلي

الدوحة - الراية :

بعث سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد الكرة ببرقية عزاء إلى وجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مقدماً له ولأسر الضحايا خالص تعازيه الحارة نيابة عنه وعن أسرة الكرة القطرية جراء الحريق الذي شب بمركز تدريب تابع لنادى فلامينجو البرازيلى لكرة القدم أمس الأول الجمعة ونتج عنه وفاة ١٠ أشخاص من اللاعبين الشباب وبعض مدربيهم.

وتحمل برقية العزاء رسالة تضامن من قبل الوسط الكروي القطري مع الوسط الكروي البرازيلي وأسر الضحايا في هذه المأساة وتعبيراً صادقاً يجسد عمق الترابط بين أعضاء الأسرة الكروية الدولية بشكل عام والأسرة الكروية القطرية البرازيلية على وجه الخصوص، ولتؤكد بأن كرة القدم هي رسالة سلام ومحبة بين الشعوب وحافلة بالمواقف الإنسانية الصادقة.

حيث عبر رئيس الاتحاد خلال البرقية عن بالغ أسفه وشعوره بالأسى والحزن بعد علمه بهذه الفاجعة، والتي تسببت في فقدان أرواح شابة كانت في بداية طريقها نحو تحقيق أحلامها في عالم كرة القدم، وأن يصبر أهلهم وذويهم ومحبيهم على ما حدث.