« وطن واحد».. عمل إبداعي بمشاركة نجوم قطر

كتب - محمود الحكيم:

كشف الفنان محمد الصايغ عن مُشاركته في الأوبريت الوطنيّ الكبير «وطن واحد» المُهدَى إلى دولة الكويت بمُناسبة الاحتفال بيومها الوطنيّ والذي سيعرض يوم 24 على مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف من تأليف عبد الرحيم الصديقي، وتيسير عبد الله، وألحان الموسيقار مطر علي الكواري، وغناء عيسى الكبيسي، وفهد الكبيسي، وأصيل هميم، وإخراج ناصر عبد الرضا، وأما تصميم الاستعراض والرقصات واللوحات فسيكون من نصيب محمد الصايغ.

عمل إبداعيّ

وأوضح الصايغ في تصريح لـ الراية أنّه مصمم اللوحات الاستعراضية الستة بكاملها، مُشيراً إلى أنه انتهى من تصميمم اللوحة الأولى بالكامل، وسينتهي خلال هذا الأسبوع من تصميم بقية اللوحات. وأشار إلى أنّ لديه فريق عمل مكوّناً من 120 شخصاً يُشاركون في الرقصات والاستعراضات، منوهاً إلى أنّ كل لوحة فيها ما يقارب من 40 شخصاً. وقال: تساعدني في التعبير الحركي المصممة الإيطالية «أنريكا» بالإضافة إلى المدرب محمد عبد الرحيم والمشرف على الحركة محمد هلال. وأشار إلى أنّ الأوبريت سيكون مبهراً، وفيه جهد كبير وعمل إبداعي من حيث الرقصات والتصميمات واللوحات الاستعراضية، كما أنه على مُستوى عالٍ في الكلمات والتلحين وسيغني فيه ألمع نجوم قطر، واعداً الجمهور بمُشاهدة ممتعة خلال عرض الأوبريت. وحول أعماله السابقة في تصميم الاستعراضات للأوبريتات، قال لي تجارب سابقة في هذا المجال منها أوبريت «أمجاد يا وطن» الذي عرض في درب الساعي وحاز إعجاب الجميع. وعن رأيه في النشاط الحالي الذي تشهده الحركة الفنية قال: إنَّ الحركة الفنية تشهد نشاطاً لافتاً وزخماً كبيراً على مُستوى الحركة الدرامية والمسرحية معاً، فعلى مُستوى المسرح بات الموسم المسرحي يمتد على مدار 8 أشهر متتالية كل شهر مسرحية، وهذا أحدث نشاطاً كبيراً بين الفنانين والعاملين في الحقل الفني المسرحيّ.

الدراما المحلية

وتابع: أما بالنسبة للحركة الدرامية فلدينا حالياً 3 مسلسلات يتمّ إنتاجها لرمضان وقد دخلت فيها جهات متنوّعة منها تلفزيون قطر بمسلسل « الجار « ومن اللافت أنه اهتم هذا الموسم بالاستعانة بالممثلين القطريين من الجيل القديم والشباب والوجوه الجديدة، وهذه بادرة طيبة من التلفزيون. كما دخلت مجموعة بي إن الإعلامية على الخط ولأول مرة بإنتاج مسلسل قطري، وهذه بشرى خير لحركة الدراما القطرية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص دخل بإنتاج مسلسل «الحر العربي»، وهذه الأعمال الثلاثة تسير جنباً إلى جنب مع الحركة المسرحية النشيطة والمُتنامية في دولة قطر خلال الفترة الراهنة. مُؤكّداً أنّ الحركة الفنية إذا ما استمرّت على هذا النسق والنشاط فإن العصر الذهبي للفن القطري سيعود من جديد، وشدّد الصايغ على أهمية الدراما التلفزيونية في صناعة نجم الشباك الذي سيؤثّر إيجاباً على الحضور الجماهيري للمسرح، ولذلك فالدراما هي واجهة المسرح والمغذي الأساسي له بالفنانين والجمهور على حدّ سواء. وأعرب عن أمله أن تدخل وزارة الثقافة والرياضة هي الأخرى على خطّ الإنتاج الدرامي لكي تدفع بعجلة الدراما القطرية إلى الأمام وتضيف قوة إلى قوته الحالية.