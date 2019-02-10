الغرفة تعزز التعاون مع مركز قطر للمال

الدوحة - الراية:

وقّعت كل من هيئة تنظيم مركز قطر للمال وغرفة تجارة وصناعة قطر على مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات بين الجهتين. وقد تمّ التوقيع بين السيد مايكل ج. راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم والسيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، خلال الحفل الذي عقد في مقر الغرفة. وقد شارك في حفل التوقيع سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني مدير أول قسم الشؤون التنظيمية بالهيئة.

وتشكّل هذه المذكرة إطار العمل الذي ينظّم مبادرات التعاون ما بين هيئة التنظيم وغرفة قطر والمساعدة المتبادلة في المشاريع ذات المصلحة المشتركة. وستتعاون الجهتان في تبادل المعلومات التي من شأنها تعزيز دورهما في خدمة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.

كما أعرب السيد الشرقي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة وقال: «يسعدنا التعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي تؤدي دوراً أساسياً في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتقديم منصة تنافسية تشجّع الشركات على التوسّع للعمل في قطر».

وأضاف «إن هذه الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين جهتين مؤثرتين في الاقتصاد القطري، مع الإشارة إلى أن تبادل المعلومات ما بين الجهتين من شأنه أن يصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص».

من جانبه رحّب مايكل ج. راين بهذه المبادرة وقال: إنّ «هيئة التنظيم تحرص على تطوير وتوسيع نطاق العمل مع مختلف الجهات القطرية والتعاون معها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة».