البنك الأهلي يطلق القرض الشخصي للقطريين

قطر - الراية:

أطلق البنك الأهلي، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر، قروض تحويل الراتب للقطريين مع أسعار فائدة تناقصية جذابة تبدأ من 5% سنوياً (فائدة ثابتة 2.7 ٪) للعملاء الجدد، مع إجراءات سهلة وموافقات سريعة، حيث يمكن للعميل الحصول على قرض يصل إلى 000‚000‚2 ريال قطري شامل الفوائد، مع فترة سداد مرنة تصل إلى 72 شهراً بالإضافة إلى منح بطاقة ائتمان فيزا سيغنتشر مجاناً للسنة الأولى وهدية ترحيبية 40,000 نقطة لآلئ في حساب البطاقة الائتمانية، يسري العرض حتى 20 أبريل 2019.

وقال السيد حسن الإفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي: «في إطار سعي البنك لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه فإننا نطرح هذا العرض المميز للقطريين، القرض الشخصي المميز يساعد على تغطية أية التزامات ومصاريف شخصية».

وأضاف الإفرنجي: «إننا نولي عملاءنا من المواطنين الاهتمام الكامل ونسعد بخدمتهم من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم ومواصلة تطوير منتجاتنا لتلائم احتياجاتهم ومتطلباتهم».