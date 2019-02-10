QNB يفتتح فرعاً جديداً في مشيرب قلب الدوحة

الدوحة - الراية:

أعلنت مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،عن افتتاح فرع جديد لـQNB في مشروع مشيرب قلب الدوحة حيث سيقدم البنك من خلال هذا الفرع مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الأصول والثروات وخدمات الشركات الدولية والمعاملات العالمية.

ويقع الفرع الجديد وهو الأول للبنوك والمؤسسات المالية والتجارية في مبنى تجاري في مشيرب قلب الدوحة الذي يعدّ ثاني أذكى مدينة وأحد أكثر المدن استدامة في العالم.

إلى جانب ذلك، سيكون المبنى بمثابة المقر الرئيسي لـQNB كابيتال، الشركة التابعة لمجموعة QNB والمتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر وخارجها.

وقد صُمم المبنى الجديد للبنك وفق معايير اعتماد LEED لكفاءة الطاقة والتصميم البيئي 2009 الخاصة بالبناء الجديد، كما يسعى للحصول على تصنيف LEED الذهبي. وأعرب السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB عن سروره بالعمل بالمشروع الرائد الذي يعكس إنجازات قطر في القطاع العقاري من خلال بناء مدينة عالمية تضم مجموعة من الشركات والمؤسسات المرموقة في مكان واحد.

وسط المدينة

بدوره رحب السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية بـQNB في مشيرب قلب الدوحة مشيرا إلى أن هذا المشروع عمل على إحياء وسط مدينة الدوحة من خلال بناء أول مشروع لإعادة بناء وسط مدينة مستدام وذكي في العالم.

ويعدّ المبنى الذي يشغله البنك في مشيرب قلب الدوحة مبنى مستداماً حيث تبلغ نسبة التوفير في الطاقة حوالي 44.5%، نتيجة توليد الطاقة المتجددة من ألواح الطاقة الشمسية للحصول على المياه الساخنة. وسيضم المبنى 20 لوحاً من ألواح الطاقة الشمسية التي توفر 31% من احتياجات المبنى من المياه الساخنة.

ويبلغ التوفير في مياه الشرب في المبنى 24%، بينما تبلغ نسبة التوفير في مياه الري 100% من غير استخدام مياه الشرب على الإطلاق. وتساهم الكفاءة العالية في استخدام المياه والاعتماد على تقنية التنقيط في الري واختيار النباتات الملائمة في تقليل استهلاك المياه بنسبة 52% مقارنة بالأساليب التقليدية.

وتبلغ نسبة التوفير الإجمالية في مياه الشرب في المبنى 88% نتيجة استخدام المياه غير الصالحة للشرب في الأبراج الخاصة بتبريد المناطق والري ودورات المياه. ويتم الحصول على المياه غير الصالحة للشرب في مبنى QNB من خلال تجميع المياه المكثفة من تقنيات تبريد الهواء والتي تقدر بحوالي 143 مترا مكعبا سنوياً.

وسيطبق في المبنى خطة شاملة للقياس والتحقق بهدف ضمان مراقبة كاملة للطاقة المستخدمة في المبنى عبر نظام إدارة المباني لتقييم أداء الطاقة ومقارنة الأداء المتوقع بالأداء الفعلي.

مشيرب قلب الدوحة

مشيرب قلب الدوحة هو أول مشروع لإعادة إحياء وسط مدينة مستدام في العالم ابتداءً من عملية التأسيس وصولاً إلى الإنجاز والتسليم والاستخدام النهائي . تتميز جميع مباني المدينة بالكفاءة العالية في استهلاك المياه والطاقة. ومن خلال تبني أعلى معايير ممارسات الاستدامة، يمهد مشيرب قلب الدوحة الطريق للمطورين العقاريين لاتباع واعتماد المعايير التي أقرها مجلس قطر للمباني الخضراء. كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 من خلال تكريس ثقافة ممارسات الاستدامة في القطاع العقاري.

ومشيرب العقارية هي شركة تطوير تابعة لـ «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع». وقد تم تأسيسها لدعم أهداف المؤسسة والمساهمة في تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030».

وتتمثل مهمة الشركة بالعمل على إحداث تغيير في مفاهيم وأنماط الحياة في البيئات الحضرية، وذلك من خلال الابتكار وتشجيع التواصل والتناغم الاجتماعي ومراعاة الاعتبارات الثقافية والبيئية.