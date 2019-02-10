الجمارك والأعمال الخيرية تكافحان تمويل الإرهاب

الدوحة - الراية:

وقّعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجالات المذكورة على المستويين المحلي والدولي.

وقّع مذكرة التفاهم السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك والسيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام للهيئة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

وقال السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، وتعزيز كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به.

من جانبه أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أن هذا التعاون يدعم جهود الجهتين نحو تعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونشرها على نطاق واسع، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم نصّت على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين هدفه التنسيق وتبادل المعلومات الخاصة بموضوعات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها معلومات جمع الأدلة وإجراءات التحقيقات بين الجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية.

كما تشير مذكرة التفاهم إلى تعاون الطرفين في مجال تنفيذ المُبادرات التنظيمية والرقابية، وإعداد دورات تدريبية للكوادر البشرية بهدف تعزيز جهودهم في مجال بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ترتبط بقطاع العمل الخيري والإنساني، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة منه.