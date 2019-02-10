17% ارتفاع رخص البناء في يناير

الدوحة - قنا:

وصل عددُ رخص المباني السكنية وغير السكنية الصادرة عن مُختلف البلديات إلى 790 رخصة خلال شهر يناير الماضي بزيادة بلغت نسبتها 17 بالمائة عن الشهر السابق له (ديسمبر2018).

وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

وتُشير البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 219 رخصة؛ أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعد أن سجلت 182 رخصة أي 23 بالمائة.

وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثالثة بإصدار 154 رخصة أي ما نسبته 19 بالمائة من إجمالي عدد الرخص في الدولة، ومن ثم بلدية الظعاين التي أصدرت 93 رخصة؛ أي ما نسبته 12 بالمائة، لتتوزع بقية الرخص على أربع بلديات بواقع 47 رخصة أصدرتها أم صلال، ثم الخور 42 رخصة، والشيحانية 34 رخصة، والشمال 19 رخصة.

وتفيد البيانات بأن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) خلال يناير الماضي شكلت 53 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة بعد أن سجلت (419 رخصة)، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمائة وبواقع (353 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة فقط (18 رخصة).

وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة تصدّرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 65 بالمائة (209 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 22 بالمائة (71 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمائة فقط (31 رخصة).

ومن ناحية ثانية، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمائة (49 رخصة)، تلتها المباني الحكومية بنسبة 27 بالمئة (26 رخصة) ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 13 بالمائة (12 رخصة).

وفيما يتعلّق بشهادات إتمام البناء، الصادرة خلال شهر يناير الماضي، جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات بعد أن أصدرت 106 شهادات؛ أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الشهادات الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 77 شهادة؛ أي 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة بواقع 64 شهادة؛ أي 18 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين التي أصدرت 57 شهادة؛ أي ما نسبته 16 بالمائة. لتتوزع بقية النسب على أم صلال بنحو 7 بالمائة (24 شهادة)، والخور بنسبة 3 بالمائة (11 شهادة)، والشيحانية 2 بالمائة (7 شهادات)، وأخيراً الشمال التي سجلت نحو 2 بالمائة أيضاً، وبواقع 6 شهادات فقط.

أما من حيث نوع الشهادات الصادرة أشارت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أنّ عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 75 بالمائة (265 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال يناير الماضي، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 25 بالمائة (87 شهادة).

وتصدّرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة بنحو 63 بالمائة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 32 بالمائة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5 بالمائة.

وجاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع المباني التجارية في مقدّمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 34 بالمائة، تلتها المباني التجارية والمباني الحكومية بنسبة 26 بالمائة لكل منهما.