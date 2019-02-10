مكتبة قطر تُركّز على الصحة واللياقة

الدوحة- الراية:

ترفع دولة قطر في شهر فبراير شعار الصحة والرياضة للجميع، وجعلت اليوم الرياضي للدولة عطلة رسمية في الثلاثاء الثاني من شهر فبراير ليتسنى لمختلف فئات المجتمع ممارسة الرياضة والنشاط البدني في الحدائق والمتنزهات. ولهذا أعدت المكتبة سلسلة حافلة من الأنشطة والفعاليات تسلط الضوء على أهمية الرياضة واللياقة البدنية والرعاية الصحية وتوعية جمهور المكتبة بكيفية تجنب المشاكل الصحية الشائعة. وانطلقت أولى الفعاليات مساء أمس بنشاط “زومبا على الكراسي المتحركة” بصحبة مدربة اللياقة القطرية نوال أكرم الذي يمزج بين الحركات الإيقاعية والتمارين الرياضية المُصمَّمة خصيصًا لذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة. ويتضمن النشاط فرصة التعارف بين المشاركين والحديث عن أهداف اللياقة لكل منهم.

كما تطلق المكتبة خلال الفترة من 11 فبراير إلى 31 مارس معرض “الرعاية الصحيّة في قطر: محطات وإنجازات على مدار سبعين عامًا” الذي يرصد تطور الرعاية الطبية في الدولة من العلاجات التقليدية والشعبية حتى المستشفيات والعيادات ذات التكنولوجيا المتطورة.

وفي اليوم الأول لإطلاق المعرض يقدم الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز المعلومات في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، محاضرة علمية بعنوان “إسهامات الحضارة الإسلامية في الطب” تسلط الضوء على المراحل المختلفة للبحوث الطبية وتطورها في العالم الإسلامي. والدكتور العوضي هو باحث مُتخصص في المخطوطات الطبية وحائز على درجة الدكتوراه في الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة ويلز.

وحول فعاليات المكتبة قالت أماني صالح اليافعي، رئيس قسم العلوم في المكتبة: صحة الإنسان هي أغلى ما يملك، والحفاظ على الصحة واللياقة هو أهم ما يجب على كل فرد أن يفعله طوال حياته. فالصحة لا تقدر بثمن ولا تعدلها كنوز الدنيا. واتساقًا مع احتفاء بلادنا بالرياضة في شهر فبراير، أعددنا باقة متنوعة من فعالياتنا في هذا الشهر لتوعية كافة أطياف المجتمع بأفضل سبل الحفاظ على الصحة والعافية. وكما يبين معرض الرعاية الصحية، قطعت بلادنا شوطًا كبيرًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية خلال العقود الماضية، وهو إنجاز لمسناه واستفدنا منه جميعًا.

القراءة والموسيقى

ولا تقتصر فعاليات المكتبة في شهر فبراير على الصحة فقط، بل تتناول أيضًا مجالات أخرى مثل مهارات القراءة والعلوم والموسيقى والشعر وغيرها الكثير. ففي 5 فبراير، سيكون بإمكان رواد المكتبة التحاور مباشرة مع النازحين في مخيمات اللاجئين في إربيل بالعراق حول تحديات ومشكلات الرعاية الصحية التي تواجههم، وذلك ضمن فعالية “حوارات البوابة المفتوحة: الرعاية الصحية” التي ستقام في الساحة الخارجية للمكتبة بجوار مدخل المكتبة في استديو مناظرات الدوحة من الساعة 2:45 إلى 3:45 عصرًا. وفي التاسع من فبراير، تتاح الفرصة للأمهات والأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات لحضور فعالية “متعة القراءة للصغار” التي تتناول طرق سرد القصص للأطفال الصغار والتأثير الإيجابي للقراءة على الأطفال في هذه السن المبكرة ومفهوم تعليم القراءة مبكرًا للأطفال في ضوء تأثير القراءة المثبت علميًا على تطور الطفل.

التصنيع الرقمي

وفي المحاضرة التفاعلية “مُصمَّم رقميًا: التصميم والتصنيع الرقمي” التي تقام في 7 فبراير، يتحدث المُصمِّم الشهير “تايكوم لي” عن المواد غير التقليدية والطرق الرقمية في مجال التصميم الجرافيكي، كما يتحدث عن جهوده وخبراته البحثية المستمرة في تطوير التقنيات الناشئة في صناعة أدوات التصميم وعجينة السيراميك والممارسات الإبداعية غير التقليدية. وكما تحتفي المكتبة بالصحة والإبداع تحتفي أيضًا بالشعر والأدب، فتنظم في 15 فبراير 2019 بالتعاون مع منظمة “بَزم أُردو” محاضرة وأمسية شعرية لإحياء ذكرى مرور 150 عامًا على رحيل الشاعر الهندي “ميزرا غالب” الذي عاش خلال القرن التاسع عشر، وهو من أشهر شعراء اللغة الأردية وأكثرهم شعبية وتأثيرًا في الهند وباكستان. وتضم الأمسية محاضرة قصيرة حول حياته مع إلقاء لبعض قصائده الشهيرة. وتأتي هذه الأمسية الأدبية ضمن فعاليات المكتبة التي تحتفي بالعام الثقافي “قطر - الهند” في 2019.