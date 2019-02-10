كتارا تستقبل اليوم الرياضي بـ 70 فعالية

الدوحة - الراية:

تقيم المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” برنامجا متميزا وحافلا بالفعاليات والأنشطة في اليوم الرياضي الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة أكثر من 50 جهة رسمية وخاصة تمثل الوزارات والهيئات الرسمية والاتحادات الرياضية بالإضافة إلى المؤسسات والشركات الخاصة. وذكرت كتارا أن عدد الفعاليات الرياضية التي يحتضنها الحي الثقافي في اليوم الرياضي يصل إلى 70 فعالية متنوعة تشمل مختلف ألوان الرياضة والنشاط الحركي، وتتميز بالتنوع وتلبي رغبات وميول مختلف فئات المجتمع وأفراد العائلة وذلك بمشاركة العديد من الاتحادات الرياضية القطرية ليتاح للجميع ممارسة ألعابهم المفضلة بمناخ استثنائي ومثالي.

وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام “كتارا” وجود استعدادات مكثفة بالحي الثقافي لاستقبال آلاف الزوار، وتوفير مختلف ألوان الرياضة على الواجهة البحرية لكتارا، بهدف نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وترسيخها كأسلوب حياة وسلوك صحي يومي في أجواء أسرية غامرة بالفرح والسعادة والبهجة، وتماشيا مع رسالة كتارا في نشر الوعي الرياضي وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تجعل من الرياضة جزءاً حيوياً في حياة كل مواطن ومقيم، ومساهمة في النهضة الرياضية في قطر التي نقطف أحد ثمارها عبر تتويج منتخبنا الوطني لكرة القدم ببطولة آسيا 2019، مشيرا إلى أن كتارا أصبحت وجهة مفضلة لعشاق الرياضة، وحققت نجاحا لافتا في احتضان كبرى البطولات الرياضية المحلية والدولية.

من جهته قال أحمد عبد الرحمن السيد رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي بكتارا: أن هناك استعدادات تبذلها كتارا لليوم الرياضي في مجال تجهيز الملاعب والمنصات الرياضية، سواء على شاطئ كتارا أو على امتداد كورنيشها وواجهتها البحرية، وذلك حتى يتسنى للجميع من كل الفئات ممارسة ألعابهم وأنشطتهم الرياضية المفضلة، في أجواء صحية وترفيهية ممتعة، مؤكدا أن كتارا تسعى إلى تكريس ثقافة الرياضة في المجتمع حتى تكون جزءا من حياة كل فرد ولها حيز في اهتمامه ونشاطه اليومي.

ولفت السيد إلى مشاركة أكثر من 50 جهة حكومية ورياضية وصحية وخاصة، بينها 12 جهة رياضية تمثل الاتحادات الرياضية القطرية مثل: الاتحاد القطري لكرة القدم، السلة، الطائرة، رفع الأثقال، الجمباز والملاكمة والمصارعة، بالإضافة إلى 9 جهات حكومية ورسمية تمثل الوزارات والمؤسسات الرسمية مثل: وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة حمد الطبية والجيش والقوات المسلحة، والتي تقيم فعالياتها وفقراتها الرياضية المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار، إلى جانب مشاركة 15 جهة من القطاع الخاص لتقديم الوجبات الصحية، علاوة على مشاركة 15 مركزا من مراكز اللياقة البدنية والصحية التي ستقدم الخدمات التوعوية والصحية والفحوصات الطبيبة مجانا للجمهور.

وأضاف أن كتارا ستفتح مرافقها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وستقدم كافة الخدمات والدعم اللوجستي للجمهورعلى مدار الساعة، مثل توفير مواقف السيارات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير كراس متحركة وسيارات جولف خاصة بهم، بالإضافة إلى توفير عبوات مياه الشرب، علاوة على تواجد سيارات الإسعاف في أماكن متفرقة من كتارا، هذا بالإضافة إلى مراكز المعلومات لتقديم الإرشادات الضرورية والخدمات الفورية.