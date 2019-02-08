هدفنا خدمة الوطن وتحقيق نهضته

كتبت - هبة البيه:

أكد عدد من خريجي وخريجات جامعة الدراسات العليا “HEC paris” أن الدراسات العليا انعكست على أدائهم الوظيفي، وأضافت لهم الكثير على المستوى الشخصي والمهني، مبدين استعدادهم لخدمة الوطن وتحقيق النهضة، لافتين إلى أن عملية التعليم وتطوير الذات لا ينبغي أن تتوقف عند حد معين سواء العمر أو بالحصول على منصب معين ولكنها لابد أن تكون مستمرة ومتواصلة خاصة أن الدولة بحاجة للأشخاص الأكفاء في مختلف المجالات ليتمكنوا من خدمة الوطن ورد الجميل على أكمل وجه. أوضح هؤلاء في تصريحات خاصة ل الراية أن أهم التحديات التي واجهتهم، تتمثل في أن الدراسات العليا تتطلب تفرغاً وظيفياً ويعتبر التوفيق بين الدراسة والعمل والالتزامات العائلية أهم تحد كان يقف أمامهم ولكنهم بالمثابرة وتحديد الهدف وتنظيم إدارة الوقت ودعم الأسرة وجهة العمل استطاعوا تحقيق النجاح ومواصلة المسيرة، ناصحين الموظفين الكبار مهما كانت مناصبهم وما وصلوا إليه على الصعيد العمل بضرورة مواصلة دراساتهم العليا حتى يكونوا على إطلاع دائم بأحدث المستجدات من حولهم وتطوير مهاراتهم بما يواكب النهضة التي تحتاجها الدولة.

رمزان راشد النعيمي :

تطوير الذات عملية مستمرة

أكد رمزان راشد النعيمي مدير قطاع الإبداع بشبكة قنوات الجزيرة وخريج الماجسيتر التنفيذي في إدارة الأعمال على أهمية الحصول على الدراسات العليا مهما كان منصب أو عمر الفرد خاصة أن الإضافة العلمية التي يتم تحصيلها من مثل هذه الدراسات تنعكس على تنمية المهارات الشخصية والمهنية.

وتابع: للدراسات العليا أثر كبير في توسيع مدارك الفرد من حيث المعلومات التي يكتسبها الشخص والرؤية والأمور المهنية تكون بمنظور أوسع ذات منهجية علمية وتنفيذية مبنية على الخبرات الأكاديمية التي حصلنا عليها.

وأضاف: إن عملية تطوير الذات لا ترتبط بعمر معين أو منصب لأنها عملية مستمرة ولا تتوقف خاصة أن الأدوات التكنولوجية والمعرفية تتطور من حولنا ومن المهم والضرورة أن نقوم بالاختيار المناسب للجامعة التي يمكنها أن تنعكس على خبراتنا خاصة أن الجانب الأكاديمي مهم في التطبيق.

وقال: لا شك أن هناك تحديات تواجهنا خاصة أن طبيعة دراسة الماجستير التنفيذي تتطلب تفرغاً إلى حد ما خاصة أن الدراسة مع العمل يفوقان عدد الساعات 12 - 14 ساعة في اليوم ولذلك فإن الحافز يتمثل بتطوير الذات وقبول التحدي وانتظار النتائج النهائية والعائد من وراء الدراسة وتطوير الذات بهدف خدمة الوطن.

الكابتن محمد السليطي:

قطر بحاجة لكوادر وطنية

أوضح الكابتن محمد مبارك حمد السليطي -مدرب طيار، خريج برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال أن مواصلة الدراسة كان طموحي منذ البداية فقد كنت خريج إدارة الأعمال قبل التحاقي ببرنامج علوم الطيران وعملي كمدرب طيران وقد حققت النجاح في عملي إلا أن الدراسات العليا كانت دائماً هدفي.

وتابع: إن الدراسة أضافت لي العديد من المعلومات من واقع الحياة خاصة وأنها دراسة ترتبط بالواقع ودراسة الحالات كما ساهمت دراستي في الإندماج مع الآخرين من مختلف الخلفيات الوظيفية والجنسيات، وأضافت لنا الكثير وتبادل الخبرات فيما بيننا.

وقال: إن الوصول لمنصب معين ينبغي أن يكون بوابة لما يطلق عليه استمرارية التطوير خاصة أن التعليم ينبغي ألا يقف عند حد معين وأن تكون عملية التطوير مستمرة بهدف خدمة الوطن وتحقيق النهضة المطلوبة حالياً التي تتطلب كوادر وطنية مؤهلة لحمل راية التطوير.

ولفت إلى أنه قام بتقديم استقالته من عمله كمدرب طيران لمواصلة الدراسات العليا ثم العودة بخبرات جديدة وإضافة مميزة بخبرة أكاديمية جديدة.

آمنة النعمة:

تطوير مهاراتي الشخصية وأدائي الوظيفي

قالت آمنة النعمة - مهندسة في إدارة المشاريع المعمارية في شركة استاد وعضو مجلس إدارة في جمعية المهندسين القطرية، خريجة الماجستير المتخصص في إدارة وحدة الأعمال الإستراتيجية: إن الحصول على دراسات عليا ينعكس بالضرورة على أدائنا الوظيفي ويوسع مداركنا خاصة في مجال الهندسة وإضافة مهارات الإدارة لمجال عملي ومهارات التعامل مع الجمهور والتسويق وغيرها من الأمور الهامة التي اكتسبتها خلال الدراسة. وتابعت: لقد حصلت على دعم كبير من الأهل ومن جهة عملي ساهم في تعزيز نجاحي ومواصلة الدراسة، لافتة إلى أن أهم التحديات التي واجهتي خلال فترة الدراسة هي التوفيق بين العمل والدراسة والالتزامات العائلية وقد واجهتها عن طريق إدارة الوقت والدعم والتفهم من جهة العمل.

وأضافت: أنصح الموظفين بضرورة عدم التوقف عند حد معين من العلم والمعرفة، خاصة أنه ينعكس بالضرورة على الحياة الشخصية والاجتماعية، لافتة إلى أن طموحها لن يتوقف عند هذا الحد وتنوي التقديم في برنامج قيادات قطر والحصول على شهادة الدكتوراه.