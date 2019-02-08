الرعاية الأولية تقدم رسائل صحية باليوم الرياضي

الدوحة - الراية :

تستعد مؤسسة الرعاية الصحيّة الأولية للاحتفال باليوم الرياضي لدولة قطر ضمن العديد من الفعاليات الصحية والرياضية، استجابة للقرار الأميري رقم 80 لعام 2011 وينص على اعتبار يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، في بادرة تنفرد بها دولة قطر إيماناً بأهمية الصحة والرياضة وترسيخ مفاهيم أنماط الحياة الصحية السليمة.

وقالت هدى الواحدي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة: إن هناك العديد من الفعاليات ستُقام هذا العام في حديقة أسباير على فترتَيْن صباحية ومسائية تبدأ من الساعة 7.30 ص - 12.30 م والفترة الثانية من: 12.30 م - 5:00 م، تتنوع ما بين المباريات الرياضية والرسائل الصحيّة الخاصة بالتغذية السليمة، وسيكون هناك ركن توعوي صحي بمشاركة كادر من أخصائيي التغذية للتعريف بأنماط الحياة الصحية وتقديم النصائح الطبية، ومناقشة أهمية البرامج الغذائية الصحية والنشاط البدني، كما سيتم تقديم فحوصات الحيوية المختلفة من قِبل الكادر التمريضي، وتأتي هذه الجهود لوجود ارتباط وثيق بين ممارسة الرياضة بانتظام والوقاية من العديد من الأمراض المُزمنة كأمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، بالإضافة إلى تقديم مُحاضرات توعوية للموظفين بالمبنى الرئيسي للمؤسسة عن النشاط الصحي والبدني باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت الواحدي أنه في إطار المُشاركة المجتمعية تشارك مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جهات حكومية عديدة منها: «الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مركز تمكين ورعاة المسنين، وعدد من المدارس الحكومية من المراحل الدراسية الثلاث، وجامعة قطر - قسم الأنشطة الطلابية- ومركز شباب العزيزية قسم الفتيات ونادي الغرافة الرياضي. واختتمت الواحدي بأن برنامج وخدمات الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية سيقوم بتنظيم مجموعة من الفعاليات من خلال تمريض الصحة المدرسية بالمدارس بهذه المناسبة في اليومين اللذين يسبقان اليوم الرياضي للدولة باستهداف 21 مدرسة من مختلف مناطق الدولة بفعاليات استثنائية لنشر ثقافة أهمية ممارسة الرياضة اليومية لدى الطلاب والمجتمع المدرسي، وتأتي هذه الفعاليات من خلال مُحاضرات تثقيفية مُبسّطة، هذا بالإضافة إلى نشاطات قياس العلامات الحيوية والوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحص نسبة السكر في الدم، باعتبار أنّ مرضى السكري والسمنة يعتبران من أهم المشاكل الصحيّة الشائعة.