حملة تفتيشية على الأغذية بالشمال

الدوحة الراية : نفذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية داخل نطاق الحدود الإدارية لبلدية الشمال. أسفرت الحملة عن إصدار عدد (53) تنبيها لأصحاب المحال التجارية والمطاعم بشأن الالتزام بالظروف الصحية لإعداد الأغذية. كما تم سحب عدد (5) عينات وإرسالها للمختبر بالإضافة لعدد (7) عينات تم تحليلها وكانت مطابقة للمواصفات. وقام القسم المختص بإتلاف كمية من الأسماك تقدر بحوالي (12 كم) من أنواع مختلفة.

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