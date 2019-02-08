الأرصاد: أمطار متفاوتة اعتباراً من الغد

الدوحة - الراية :

توقعت إدارة الأرصاد الجويّة تأثر البلاد بحالة من عدم استقرار الأجواء خلال الفترة ما بين مساء غد السبت وحتى مساء الثلاثاء القادم نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث تتهيأ الفرص لهطول أمطار متفرّقة على السواحل وداخل البحر قد تكون رعديّة أحياناً على بعض المناطق يصاحبها رياح قوية قد تؤدّي إلى إثارة الغبار وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

وقالت الإدارة في بيان لها أمس إنه من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحياناً خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، والرياح تكون أغلبها جنوبيّة شرقيّة إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين ٥-١٥عقدة تصل ٢٥ عقدة مع الأمطار الرعديّة ويرتفع الموج إلى أكثر من ٧ أقدام. وتتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة ما بين ٢٠-٢٥ د.م نهاراً وما بين ١٦-٢٠ د.م ليلاً.

وأهابت إدارة الأرصاد الجويّة بالجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنّب كافة الأنشطة البحريّة خلال هذه الفترة ودعت لمتابعة كافة المستجدّات عبر حساباتها الرسميّة.