النفط يتراجع إلى 62 دولاراً للبرميل

سنغافورة ـ رويترز:

نزلت أسعار النفط أمس بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكيّة واستقرّ إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق.

وأمس، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتاً أو 0.4 بالمئة مقارنة مع السعر في التسوية السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 62.44 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير إلى 447.21 مليون برميل. في غضون ذلك، ظل متوسط الإنتاج الأسبوعي للخام الأمريكي عند المستوى القياسي 11.9 مليون برميل يومياً الذي بلغه في أواخر 2018. والولايات المتحدة حالياً أكبر منتج للنفط في العالم وتتفوّق على أكبر موردين تقليديين، روسيا والسعودية.

لكن في مقابل ارتفاع الإنتاج والمخزونات النفطية الأمريكيّة، هناك تخفيضات طوعيّة للإمدادات تقودها منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) تهدف إلى تقليص المعروض في السوق ودعم الأسعار فضلاً عن الأثر المتوقع للعقوبات الأمريكيّة المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.