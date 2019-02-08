اكتشاف حقل للغاز والمكثفات في جنوب إفريقيا

الدوحة - الراية:

أعلنت قطر للبترول وشركاؤها بقيادة شركة توتال الفرنسية، عن اكتشاف هامّ للغاز الطبيعي والمكثفات في حقل برولبادا (Brulpadda) الواقع في المنطقة الاستكشافية في حوض أوتينيكوا الترسيبي (Outeniqua) على بعد 175 كيلومتراً قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا.

وأعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن سعادته بالإعلان عن اكتشاف حقل برولبادا للغاز والمكثفات والذي يعتبر أول اكتشاف يتحقق في المشاريع الدولية لقطر للبترول.

واعتبر أن هذا الإنجاز يعد علامة بارزة تعكس سلامة إستراتيجية قطر للبترول التي يشكّل الاستكشاف الدولي أحد ركائزها الهامة من أجل تعزيز نموها وتوسيع تواجدها العالمي.

وتقدّم سعادة المهندس الكعبي بالتهنئة لشركاء قطر للبترول في هذا الاكتشاف، وشكره لشركة توتال على الأداء المتميز الذي قاد إلى هذا الاكتشاف الهام.

ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام أعمال تنقيب جديدة تستهدف طبقات غنية بالغاز في ذات المنطقة الاستكشافية.

وتبلغ مساحة المنطقة رقم B11/‏B12 ما يعادل 19 ألف كيلومتر مربع، ويتراوح عمق المياه فيها من 200 إلى 1800 متر، وتتولى شركة /‏توتال الفرنسية/‏ عمليات الاستكشاف، حيث تشارك في المشروع بنسبة 45 بالمائة، بينما تمتلك قطر للبترول 25 بالمائة، وشركة /‏سي ان ار/‏ إنترناشونال (CNR International) الكندية 20 بالمائة، وشركة /‏مين ستريت/‏ (Main Street) 10 بالمائة.