العقارات تقود سيولة البورصة بنسبة 29%

الدوحة - الراية:

تراجعت بورصة قطر أمس للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات. وسجّل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضاً بمقدار 178.75 نقطة، بنسبة 1.67%، ليصل إلى 10 آلاف و505.19 نقطة. وسجّل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضاً بمقدار 65.68 نقطة، بنسبة 1.61% ليصل إلى 4 آلاف و013.65 نقطة.

وسجّل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 47.71 نقطة، بنسبة 1.47% ليصل إلى 3 آلاف و 190.04 نقطة.

وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار37 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وانخفضت التداولات أمس، حيث تراجعت السيولة إلى 206.5 مليون ريال، مقابل 263.5 مليون ريال، وانخفضت الكميات عند 8.62 مليون سهم، مقابل 9.03 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدّر قطاع العقارات السيولة بنسبة 29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 25.3%، وجاء ثالثاً قطاع الصناعة بنسبة 21.2%.

وشهدت الجلسة هبوطاً جماعياً للقطاعات، تصدّرها النقل، ثم التأمين، والصناعة، ويليها العقارات، والبنوك، ثم البضائع، والاتصالات. وتصدّر المتحدة للتنمية الأسهم المُتراجعة بـ 6.75%، بينما جاء الطبيّة على رأس الارتفاعات بـ 4.1%. كما تصدّر المتحدة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.96 مليون سهم، وسيولة بقيمة 47.56 مليون ريال.

وشهد قطاع العقارات، تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 59.8 مليون ريال. وشهد مؤشر القطاع انخفاضاً بمقدار 39.14 نقطة، بنسبة 1.54% ليصل إلى ألفين و506.13 نقطة.

وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال، وسجّل مؤشر القطاع انخفاضاً بمقدار 49.75 نقطة، بنسبة 1.29% ليصل إلى 3 آلاف و804.15 نقطة.

وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 43.8 مليون ريال. وسجّل مؤشر القطاع انخفاضاً بمقدار 55.68 نقطة، بنسبة 1.62% ليصل إلى 3 آلاف و373.19 نقطة.

وجرى تداول 366.5 ألف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، بقيمة 16.1 مليون ريال. وسجّل مؤشر القطاع انخفاضاً بمقدار 60.87 نقطة، بنسبة 0.84% ليصل إلى 7 آلاف و193.23 نقطة.