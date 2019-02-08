الكلاسيكو يمنح سولاري شهادة النجاح

برشلونة - رويترز:

احتفل سانتياجو سولاري بمرور مئة يوم على توليه تدريب ريال مدريد بالتعادل 1-1 مع غريمه برشلونة في عقر داره في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما كان سلفه جولين لوبيتيجي أنهى مهمّته بخسارة مذلة 5-1 أمام العملاق الكاتالوني.وانتهت ولاية لوبيتيجي القصيرة مع ريال مدريد في أكتوبر الماضي بتلك الهزيمة الثقيلة وتولى سولاري المسؤوليّة في اليوم التالي بشكل مؤقت لكن بعد أسبوعين شغل المنصب بشكل دائم وساعد بطل أوروبا من وقتها على الخروج من أزمته.واتخذ المدرب الأرجنتيني بعض القرارات الشجاعة مثل وضع صانع اللعب إيسكو على مقاعد البدلاء والاعتماد على فينيسيوس جونيور جهة اليسار ليعيد تنشيط هذا الجانب.وكان ريال مدريد الطرف الأفضل في الشوط الأول أمام برشلونة وتقدّم بهدف لوكاس فاسكيز قبل أن يدرك مالكوم التعادل لبرشلونة بعد الاستراحة. وأهدر جاريث بيل فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة وتصدّى جيرار بيكيه لمحاولة من توني كروس كانت في طريقها للمرمى.

وعبر سولاري عن سعادته بأداء فريقه وقال إنه كان يتوقع الفوز.وأضاف «من الصعب الحديث عن العدالة في كرة القدم لاحت لنا العديد من الفرص للتسجيل في الشوط الأول وكذلك في الثاني لكن المباراة كانت ممتعة إجمالاً».وبعد الهزيمة الساحقة في آخر مباراة قمة جاء الأداء ليبرهن على التحسن الواضح الذي طرأ على طريقة لعب ريال مدريد خلال ثلاثة أشهر فقط من ولاية سولاري.

يورينتي يغيب عن الريال

مدريد - رويترز:

تعرّض ريال مدريد لضربة جديدة في فترة محوريّة بالموسم في ظل توقعات بغياب لاعب الوسط ماركوس يورينتي لنحو ثلاثة أسابيع بعد إصابته في أعلى الفخذ خلال التعادل 1-1 مع برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ولم يحدّد التقرير الطبي الصادر من النادي أمس الخميس مدة غياب يورينتي لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه سيغيب لمدّة شهر تقريباً.

ويعني هذا غياب اللاعب الإسباني عن مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد الغد في دوري الدرجة الأولى وعن ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام.

وعاد يورينتي مؤخراً من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية أبعدته عن الملاعب لثلاثة أسابيع وشارك أساسياً على حساب البرازيلي كاسيميرو في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس الملك.

وسيسابق اللاعب البالغ عمره 24 عاماً الزمن للحاق بمباراة الإياب يوم 27 من الشهر الجاري وبمواجهة نفس الغريم في سانتياجو برنابيو في الثاني من مارس في الدوري لكنه سيغيب بنسبة كبيرة عن مواجهتي ليفانتي وجيرونا قبل هذا الموعد.