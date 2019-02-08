تدريب مشترك لعنابي السيدات مع نظيره الإنجليزي

الدوحة - الراية:

نظم اتحاد الكرة والجيل المبهر، برنامج المسؤولية الاجتماعيّة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، حصة تدريبيّة شهدت مشاركة لاعبات منتخب إنجلترا لكرة القدم، وفتيات المنتخب القطري لكرة القدم، ومنتسبات برنامج الجيل المبهر، وذلك على هامش المعسكر التدريبي الشتوي للمنتخب الإنجليزي في الدوحة. وقد ركّز النشاط التدريبي على مناقشة أهمية الاستعداد الجيّد للمشاركة في البطولات الرياضية، والتأثير الإيجابي للقدوة في المجال الرياضي.

واستضاف استاد خليفة الدولي، أول الاستادات جاهزية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المعسكر التدريبي الشتوي لمنتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات الذي استمرّ لأسبوع. ويأتي المعسكر ضمن استعدادات المنتخب الإنجليزي للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا الصيف المُقبل.

وأشادت البارونة سو كامبل، رئيسة اتحاد الكرة النسائية في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفرصة لقاء وإلهام لاعبات المنتخب القطري وفتيات الجيل المبهر، وقالت: «تأتي زيارتنا إلى الدوحة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في المونديال المقبل، وقد حظي الفريق بفرصة التدرّب على أرض هذا الاستاد المتميّز.