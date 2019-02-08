البدع يهزم معيذر في الدرجة الثانية

متابعة - حسام نبوي:

حقق فريق البدع فوزاً مثيراً على معيذر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في ختام منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية مساء أمس، ليقدّم بذلك خدمة جليلة لفريق الوكرة الذي يتصدّر البطولة برصيد 22 نقطة بينما يتجمّد رصيد معيذر عند 18 نقطة. وفاجأ فريق البدع دفاع معيذر بهدفين سريعين عن طريق اللاعب المتألق سيد أحمد الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 14، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للبدع ليتقدّم البدع بهدفين نظيفين في غضون 18 دقيقــــة فقط من المباراة وأضاف جوستيك واردي هدفاً ثالثاً في الدقيقة 24.

وقلـص لامين ساميت النتيجة لمعيذر بهدف من رأسيّة فـي الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني نجح أيوب الودراسي في تسجيل هدف من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 57.