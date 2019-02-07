150 حالة على قائمة انتظار زراعة الكلى

كتب - عبدالمجيد حمدي:

كشف مصدر طبي مسؤول بمؤسسة حمد الطبية عن وجود 150 حالة على قائمة الانتظار لزراعة الكلى، موضحاً أن العام الماضي شهد إجراء 21 حالة زراعة كلى، لافتاً إلى أن نسبة النجاح وصلت إلى 100% والحمد لله، كما أن الحالات تنوّعت ما بين مُتبرّعين من متوفين دماغياً أو متبرعين أحياء.

وقال المصدر ل الراية : إن هناك حالياً أكثر من 5 آلاف مريض يُراجعون عيادات الكلى بصفة دورية في جميع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، كما يوجد حوالي 800 مريض يخضعون للغسيل الكلوي بشكل مستمر.

وأوضح المصدر أن خدمات الغسيل الكلوي لا تقتصر على وحدات الغسيل بالمستشفيات أو مركز الشيخ فهد بن جاسم التابع للمؤسسة ولكن هذه الخدمة يتم توفيرها لبعض الحالات المرضية بالمنازل لحوالي 20 مريضاً يتلقون هذا النوع من الخدمة وذلك من خلال جهاز خاص بتنقية المياه وجهاز غسيل الكلى حيث يقوم الممرض أو الممرضة وفني الأجهزة بزيارة المريض لإجراء الغسيل الدموي للكلى حوالي 14 مرة شهرياً.

وتابع المصدر أن البرنامج القطري لزراعة ونقل الأعضاء يُحقق نجاحات متميزة ومتتالية ما أكسب البرنامج سمعة طبيّة عالمية، حيث يلتزم البرنامج ببنود اتفاقية الدوحة للتبرّع بالأعضاء كإطار عام لتطوير برنامج التبرع بالأعضاء وبرنامج زراعة الأعضاء في قطر، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المُقبلة المزيد من عمليات زراعة الأعضاء سواء بالنسبة للكلى أو للكبد.

وقال: إن عدد المسجّلين للتبرّع بعد الوفاة وصل إلى حوالي 350 ألف شخص حيث قاموا بالتوقيع على استمارة التبرّع بالأعضاء بعد الوفاة، لافتاً إلى أن تزايد الإقبال على التسجيل في البرنامج يشير إلى مدى الوعي الذي انتشر بين جميع فئات المجتمع حول هذه القضية الهامة.

وأوضح المصدر أن مؤسسة حمد الطبية وصلت إلى درجة عالية من الكفاءة والتطور في تقديم جميع الخدمات الطبية ومنها بالطبع زراعة الأعضاء، ولعل حصولها على المركز الخامس عالمياً في مستوى الخدمات الطبية والأول بمنطقة الشرق الأوسط هو أكبر دليل على أن المؤسسة تسير في طريقها الصحي حيث حازت الخدمات الصحية في قطر على جميع المعايير العالمية التي جعلتها تنال هذه المرتبة العالمية وفقاً لهذا التصنيف الذي تقوم به منظمات ومؤسسات عالمية كبيرة في المجال الطبي.

وأوضح المصدر أن سجل التبرّع بالأعضاء، هو قائمة محلية سرية للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل للتبرّع بعد الوفاة ويمكن الوصول إلى ذلك السجل بسرعة في حالة الوفاة لمعرفة ما إذا كان الشخص قام بتسجيل رغبته في التبرع بأعضائه.

وأكد أن قطر توفّر خدمات متكاملة لزراعة الأعضاء عبر قائمة انتظار وطنية موحّدة تشمل المرضى من المواطنين والمقيمين بغض النظر عن جنسيتهم، وهو ما يميّز برنامج التبرّع بهذه الميزة عن غيره من البرامج في الدول الأخرى.

وأوضح أن هذه القائمة تساهم في إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى الذين هم بحاجة ماسّة لعمليات زراعة الأعضاء حيث يساعد التبرّع بالأعضاء وعمليات زراعة الأعضاء في إنقاذ حياة الكثير من المرضى الذين يعانون من فشل مزمن في أحد أعضاء الجسم، حيث تمنحهم عمليات زراعة الأعضاء الفرصة في ممارسة حياتهم الطبيعية.

ولفت إلى أن المتبرّع بالأعضاء بعد الوفاة يمكن أن ينقذ ثمانية أرواح كما يمكن أيضاً التبرع بالأعضاء أثناء الحياة كالتبرع بإحدى الكليتين أو بجزء من الكبد.