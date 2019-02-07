أبطال آسيا يقلدون أطفال الشفلح أكاليل الورود

كتبت - منال عباس:

أكد عددٌ من قيادات مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة أن العنابي مصدر فخر للبلاد بعد ما حققه من إنجازات مشرّفة كان آخرها الفوز بكأس آسيا، متمنين استمرار مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تشهدها البلاد في جميع المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والرياضيّة وغيرها، جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها منتخب قطر الوطني لكرة القدم «العنابي» إلى مركز الشفلح التقى خلالها الأطفال منتسبي المركز وأجرى معهم مباراة ودية أدخلت الفرحة إلى قلوبهم وشهدت تفاعلاً كبيراً.

من جهتهم أكد لاعبو المنتخب أن الفوز بكأس آسيا هو مجرد البداية لتحقيق المزيد من الإنجازات العالميّة، معتبرين أن هذا الإنجاز بمثابة انطلاقة حقيقية نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً للكرة القطرية، وأن هناك استعدادات قوية من قبل الجهاز الإداري والفني لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأضافوا إن مشاركتهم مع أطفال الشفلح هذه المناسبة واجب عليهم باعتبارهم من الشرائح التي يجب أن تكون قدوة للمجتمع من خلال التفاعل والتلاحم مع جميع الفئات على أرض الواقع.



الروح الرياضية انعكست على الجميع

قال منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، إن استضافة مركز الشفلح لفريق المنتخب القطري وتكريمه، يأتي انطلاقاً من أن الرياضة والمجتمع شركاء، موضحاً أن الرياضة تحمل أفكار الشراكة والتعاون وروح الفريق الواحد، وأضاف إن هذه نفس آلية العمل الاجتماعي وبالتالي يتشاركون الهدف والمبادئ، وأكد أن الهدف من تكريم اللاعبين هو التأكيد كذلك على أننا لسنا بعيدين عما تحققه قطر من نجاحات وإنجازات إضافة إلى مشاركة أفراد المجتمع اللحظات السعيدة والتي تمثل فخراً للجميع مثل فوز المنتخب القطري ببطولة كأس أمم آسيا. وأشاد السعدي بمستوى التفاعل بين المقيمين والمواطنين خلال مباريات البطولة كونهم شركاء في هذا الإنجاز خاصة في ظل الحصار الذي شهد تلاحماً بين المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن الروح الرياضية انعكست على الجميع بعدما شاهدوا كيفية تعامل المنتخب الوطني داخل الإمارات وكيفية تخطيهم لبعض التصرفات غير المسؤولة والمعادية من البعض، وأعرب السعدي عن امتنانه للتهاني وللتبريكات التي وصلته من بعض المواطنين من دول الحصار على فوز منتخب قطر بالبطولة والذي اعتبره مؤشراً قوياً على رفض هذه الشعوب لما تفعله حكوماتهم خاصة بعد إهداء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فوز قطر لكل العرب.

الزيارة أدخلت الفرحة في قلوب الأطفال

أعربت لآلئ أبو الفين، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، عن سعادتها الكبيرة بزيارة منتخب قطر للمركز، ومشاركة أطفال الشفلح الفرحة التي تعيشها قطر هذه الأيام بالفوز ببطولة كأس آسيا، معتبرة أن المنتخب القطري مصدر فخر للبلاد وحقق إنجازات مشرّفة، وقالت إن منتسبي الشفلح قاموا بتكريم أبطال المنتخب الوطني لما حققوه من إنجاز كبير، وأضافت إن الفعالية تعتبر لفتة للتعبير عن الفرح، وقد حرصت إدارة المركز والعاملون فيه على تنظيم هذه الفعالية بتوجيهات من الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي السيدة آمال المناعي، ونوّهت بالتفاعل الكبير الذي شهدته قاعة المركز بين أبطال المنتخب الوطني ومنتسبي الشفلح، وأكدت أن صورة التلاحم كانت معبّرة جداً وانعكست هذه الأجواء على نفسيات منتسبي المركز الذين كانوا أكثر سعادة بهذا التواجد الفاعل، متمنية المزيد من الإنجازات والنجاحات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات، لافتة إلى أن هذه الفعالية تزامنت مع مرور 20 عاماً على تأسيس مركز الشفلح، واحتفالات اليوم الرياضي التي ستشهدها البلاد الأسبوع المُقبل.

مستعدون لمونديال 2022

أكد البطل حسن الهيدوس أن قطر أصبحت تمتلك الآن منتخباً شاباً قوياً يُمكنها من الانطلاق نحو مزيد من الإنجازات الرياضيّة خاصة بعد الفوز في بطولة كأس أمم آسيا والتي يعتبرها انطلاقة حقيقية نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً للكرة القطرية، لافتاً إلى أن هناك استعدادات قوية من قبل الجهاز الإداري والفني لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

وعن تعامل المنتخب مع السلوكيات الاستفزازيّة التي حدثت من قبل الجمهور الإماراتي، قال الهيدوس، إن المنتخب تعامل بحرص مع الضغوطات التي تعرّض لها من قبل المشجعين في المدرجات بداية من عدم احترامهم للنشيد الوطني القطري مروراً بإلقاء الأحذية وزجاجات المياه على اللاعبين وغيرها من استفزازات كان الغرض منها تقليل همة المنتخب، موضحاً أن الفريق حصر نفسه طيلة مدة البطولة بين الفندق وملاعب التمرين وابتعد تماماً عن أي أجواء ربما تؤثر على روحه المعنويّة بشكل عام.

سالم الهاجري: فخورون بزيارة الشفلح

قال اللاعب سالم الهاجري، إن زيارة المنتخب لمركز الشفلح واجب وشرف كبير لأبطال المنتخب ليشاركوا الفرحة مع هذه الفئة المهمّة في المجتمع، وأعرب عن أمنياته لأن يستمر الفرح بإنجازات لاحقة، وعن شعوره وهو يشهد هذه الأجواء الاحتفاليّة التي يشهدها العالم أجمع، قال: لا شك أن الشعور لا يوصف وفخورون بأننا أسعدنا الشعب القطري.

العنابي مصدر فخر للجميع

أكّد محمد السعدي مُدير الخدمات المُساندة بمركز الشفلح أن استقبال المُنتخب الوطني يُعتبر مفخرة للجميع بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها، وأن الهدف الأساسي من هذه الفعالية يتمثل في إدخال الفرح والبهجة في نفوس أطفال الشفلح وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن فرحتهم، وثمّن اللفتة الإنسانية الرائعة لأبطال منتخب قطر والطاقم الإداري، ولفت إلى مشاركة منتخب قطر مُنتسبي الشفلح في مُباراة ودية.

أطفال الشفلح جزء في المجتمع

قال اللاعب عبدالكريم حسن ل الراية إن تنظيم هذه الزيارة يعتبر مبادرة طيبة لإتاحة الفرصة لأطفال الشفلح للتعبير عن فرحتهم، مُعتبراً أن دورهم كلاعبين في المنتخب التفاعل مع هؤلاء الأطفال للتعبير عن مشاعرهم الصادقة والتي ترجمت في هذا الاحتفال بشكل لافت، وكان مصدر إعجاب وفخر للجميع، وقال ل الراية : إننا سعداء أن نكون جزءاً من هذه الفرحة التي يشعر بها أطفال الشفلح، لافتاً إلى أن أطفال الشفلح يستحقّون التقدير باعتبارهم جزءاً مهماً من المجتمع، وأعرب عن فخره واعتزازه الكبير بالإنجاز الذي تحقق والنصر الكبير الذي تستحقّه دولة قطر، وكل الشعوب العربية، خاصة أن التتويج لكل العرب.

القادم أفضل

أكّد اللاعب حامد إسماعيل أن مشاركتهم مع أطفال الشفلح هذه المناسبة واجب باعتبارهم من الشرائح التي يجب أن تكون قدوة للمُجتمع من خلال التفاعل والتلاحم مع جميع الفئات على أرض الواقع، وقال في تصريح ل الراية إن مساندة الاطفال ذوي الإعاقة تعتبر من الأمور المهمة، وبالتالي فإن زيارتهم لمركز الشفلح لاشك أنها ستنعكس بشكل إيجابي عليهم، مضيفاً: إن زيارة اليوم أثلجت صدورنا ونتمنّى أن نكون دائماً جنباً إلى جنب مع المُجتمع وفي جميع المناسبات، وتقدّم بالشكر والتقدير لإخوانه الأبطال وللطاقم الإداريّ، والمسؤولين عن تنظيم هذه الزيارة التي تعتبر من أهمّ الزيارات للمنتخب، وقال: إن القادم أفضل.

بطولات ونجاحات قادمة

قال اللاعب عبدالعزيز حاتم: تشرفنا بهذه الدعوة لزيارة أطفال مركز الشفلح، مؤكداً في تصريح خاص ل الراية أنه من المُهم مُشاركة فئات المجتمع الفرحة باعتبار أن الفرحة فرحة الجميع، وأعرب عن سعادته الكبيرة برؤية الأطفال وهم يعبرون عن سعادتهم بتفاعل ملحوظ، وعن البطولات القادمة قال إن هناك استحقاقات مهمة قادمة في أمريكا وبطولة كأس العالم 2022، وأكّد أن ما وصل إليه المنتخب القطري في هذه البطولة يعتبر تمهيداً للبطولات القادمة، ووصف الفريق بأنه شاب ومتميز ويسير في الطريق الصحيح وأمامه مستقبل كبير، ولفت إلى أن هذا المستوى يعتبر بداية والقادم سيكون أفضل.

وأرجع هذا الإنجاز إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لكرة القدم بشكل خاص وللرياضة على وجه العموم، والدعم الكبير من قبل المسؤولين والإمكانيات التي تم توفيرها لتدريب اللاعبين على مستوى عالٍ، وقال: لاشكّ أن الدعم المتواصل يؤدّي إلى النجاح، وهذا ما تحقّق للمنتخب القطريّ.

المستقبل سيشهد إنجازات عالمية

قال اللاعب أحمد فتحي إن زيارة اللاعبين إلى مركز الشفلح تُعتبر فرصة طيبة، لمُشاركة هذه الفئة في فرحة النصر والفوز ببطولة كأس آسيا، وتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على مركز الشفلح لتنظيمهم هذا الاحتفال، ومشاركة الأطفال مباراة ودية أدخلت الفرح والسعادة على قلوب الجميع، وعن المُستقبل القريب وما يحمله من انتصارات قادمة، أكّد ل الراية أن الفوز بهذه البطولة يعتبر مجرّد بداية لهذا الجيل، وأن المستقبل سيكون مفرحاً ببطولات عالمية للمُنتخب القطري ولشعب القطري ولكل العرب.

واجبنا إسعاد أطفال الشفلح

أعرب اللاعب طارق سلمان عن شكره وتقديره للقيادة والشعب القطريّ على هذه الحفاوة والاحتفالات، وأكّد ل الراية أن دولة قطر تستحقّ التميز دائماً مُتمنياً المزيد من الإنجازات، وأضاف إن جزءاً من الإنجاز أن يُشارك الجميع بالاحتفال، لذلك كانت الزيارة لمركز الشفلح لمشاركة الأطفال ذوي الإعاقة هذه الفرحة، لافتاً إلى أن تأثير زيارة اللاعبين على الأطفال كان واضحاً من خلال الترحيب والتفاعل والبهجة التي ظهرت على وجوههم، وقال: من واجبنا أن نسعد شعبنا وهم جزء منا وسعداء بهذا التواجد مع هذه الفئة وبلاشك لن تكون الأخيرة.

وأعرب طارق سلمان عن أمنياته بأن يستمرّ المُنتخب على نفس المستوى ويحقق الأفضل، ولفت إلى مشاركة المنتخب في بطولة كأس أمريكا في يونيو المقبل، وقال: سنكون على قدر المسؤولية وسنستمرّ على نفس الأداء ونكون في أحسن الحالات لتقديم الإنجاز تلو الآخر، والتفكير ينصب على أن يقدّم المنتخب أفضل ما عنده بثقة واقتدار.